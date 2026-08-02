Два рейса из Москвы и Петербурга ушли в Новосибирск из-за ограничений в Омске

Уже второй рейс не может сесть в Омске из-за соображений безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в Омском аэропорту продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Из-за этого два рейса, следовавших в Омск, были направлены на запасной аэродром в Новосибирск. Информацию о работе воздушной гавани предоставила пресс-служба Омского аэропорта.

По информации для встречающих, рейс FV6473 авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Омск, не смог приземлиться в пункте назначения и ушел в Новосибирск. Аналогичная ситуация произошла с рейсом SU1688 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшим из Москвы.

Пассажирам рекомендуют следить за статусом рейсов на онлайн-табло сайта aeroomsk.ru, на электронных экранах в аэровокзале и внимательно слушать голосовые объявления. Телефон справочной службы Омского аэропорта: 55-69-11. Стойка информации расположена на первом этаже возле зоны контроля. Пассажиры задержанных рейсов получают необходимые услуги от авиакомпаний в рамках Федеральных авиационных правил. При желании можно получить справку о задержке рейса, обратившись на стойку информации.

Также в случае задержки пассажиры могут бесплатно воспользоваться камерой хранения по заявке авиакомпании, которая находится на первом этаже рядом со входом в аэровокзал. На первом этаже терминала В расположена комната матери и ребенка для пассажиров с детьми дошкольного возраста до семи лет и детьми-инвалидами до четырнадцати лет. В аэропорту круглосуточно работает врачебный здравпункт для оказания первой или неотложной медицинской помощи.

Маломобильные пассажиры могут воспользоваться услугами специализированного сервиса и ожидать рейс в специальной зоне напротив лестницы, оборудованной кнопкой вызова персонала. Там же можно взять кресло-каталку напрокат, а отдельная санитарная комната для лиц с ограниченными возможностями здоровья находится на первом этаже.

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