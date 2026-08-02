Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
2 августа 2026 года в Омском аэропорту введены временные ограничения из-за объявленного режима беспилотной опасности. Рейс FV6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Омск, ушел на запасной аэродром в Новосибирск. Информацию о работе воздушной гавани предоставила пресс-служба Омского аэропорта.
Сегодня в 15:55 в воздушной гавани ввели план «Ковер», во время которого как прием, так и выпуск воздушных судов невозможен. Пассажирам необходимо внимательно слушать объявления в аэровокзале и следовать указаниям сотрудников аэропорта. Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Уезжающим необходимо заранее уточнить информацию о статусе рейса на электронных табло и на сайте Омского аэропорта aeroomsk.ru.
О начале обслуживания пассажиров и воздушных судов будет объявлено дополнительно. После снятия ограничений аэропорт возобновит работу в штатном режиме.
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