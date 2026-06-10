Фото носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

Утром 10 июня в Омской области объявляли о ракетной и беспилотной опасности. Спустя чуть более получаса власти заявили, что угроза миновала. «Комсомольская правда — Омск» напоминает о правилах поведения при подобных тревожных сигналах.

В случае беспилотной опасности главное — сохранять спокойствие и действовать по обстановке. На улице необходимо как можно быстрее найти капитальное укрытие. Подойдет подвал, подземный переход или любое прочное здание. Если спрятаться негде и дрон приближается, нужно лечь на землю и закрыть голову руками.

В помещении следует отойти от окон, отключить газ, воду и электричество, спуститься на нижние этажи. Ни в коем случае не пользоваться лифтом. Самое безопасное место в квартире — «глухая» комната с несущими стенами. Например, ванная или коридор.

Строго запрещено самостоятельно пытаться сбить или повредить дрон. Категорически нельзя приближаться, трогать или перемещать найденные обломки БПЛА, так как они могут быть взрывоопасны или токсичны.

При обнаружении беспилотника следует сразу же позвонить по номеру телефона 102 или 112. Потребуется указать точное место, время и направление полета аппарата. При этом запрещается пользоваться мобильной связью в непосредственной близости от дрона.

Нельзя фотографировать и снимать БПЛА на видео, распространять подобные записи в сети.

Находиться в укрытии необходимо до получения официального сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Издание также публикует баннеры с инструкцией, которые выложил в канале в «Максе» губернатор Омской области.

Фото: канал Виталия Хоценко в «Максе»

Фото: канал Виталия Хоценко в «Максе»

Фото: канал Виталия Хоценко в «Максе»

Фото: канал Виталия Хоценко в «Максе»

Фото: канал Виталия Хоценко в «Максе»

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