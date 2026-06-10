В Омской области объявили ракетную и беспилотную опасность

В 9:54 сегодня, 10 июня, в официальном канале РСЧС объявили ракетную опасность в Омской области. Спустя несколько минут тревожные сообщения опубликовали и местные власти.
Губернатор Виталий Хоценко написал: «Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Будьте бдительны!».
Мэр Сергей Шелест прикрепил к своему посту баннер с правилами безопасности при угрозе.
Об отбое беспилотной опасности глава региона сообщил в 10:31.
Об отбое ракетной опасности написали в РСЧС в 10:36.
Местным жителям напомнили, что обо всех происшествиях следует оперативно сообщать по номеру телефона спасения 112.
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