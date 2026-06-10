В Омской области объявили ракетную и беспилотную опасность

Фото: канал Виталия Хоценко в «Максе»

В 9:54 сегодня, 10 июня, в официальном канале РСЧС объявили ракетную опасность в Омской области. Спустя несколько минут тревожные сообщения опубликовали и местные власти.

Губернатор Виталий Хоценко написал: «Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Будьте бдительны!».

Мэр Сергей Шелест прикрепил к своему посту баннер с правилами безопасности при угрозе.

Фото: канал Сергея Шелеста в «Максе»

Об отбое беспилотной опасности глава региона сообщил в 10:31.

Об отбое ракетной опасности написали в РСЧС в 10:36.

Местным жителям напомнили, что обо всех происшествиях следует оперативно сообщать по номеру телефона спасения 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В еще одном местном вузе решили подготавливать операторов беспилотников

Омичей предупредили об опасных метеоявлениях

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru