На 17 тонн насорили горожане на Дне города в Омске

Фото: УДХБ города Омска

В Омске городские службы вывезли более 17 тонн мусора в течение празднования Дня города с мест массовых гуляний. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба мэрии.

Для поддержания опрятного вида общественных пространств 1-2 августа дежурства рабочих шли в усиленном режиме днем и ночью.

К очистке самых популярных мест привлекли рабочих всех окружных ДЭУ, они следили и регулярно очищали ёмкости для мусора, подбирали транзитный мусор в пешеходных зонах, на остановках, вдоль проезжей части дорог, в том числе по маршруту марафона.

В зону особого внимания в это время попали улицы Ленина, Партизанская, Гагарина, Короленко, Иртышская Набережная, Красный Путь, Чокана Валиханова, Соборная площадь, площадь Бударина, аллея Олимпийцев, скверы «Выставочный» и «Первомайский».

Параллельно на территории всех округов рабочие выполняли комплекс плановых мероприятий: влажную уборку дорог и тротуаров, удаление пыли, полив зелени, выкашивание поросли, откачку воды.

Ко всем работам за прошедшие двое суток было привлечено 184 единицы техники и около 300 рабочих УДХБ.

Ранее мы писали, что праздничный концерт Виктории Дайнеко, отмененный 2 августа, в итоге все же пройдет 3 августа.

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