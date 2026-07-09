Устанавливается ущерб от атаки дронов на омский НПЗ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Атака на НПЗ в Омске произошла 6 июля 2026 года. На предприятии до сих пор продолжают устранять последствия нанесенных повреждений. А жители Омска на себе испытали, что такое режим беспилотной опасности» в действии. В это время специалисты выясняют, какого типа дроны устроили атаку и как они долетели до Омска – сибирского региона. Собрали всю хронику атаки на НПЗ в Омске 6 июля 2026 года.

Хроника атаки на НПЗ в Омске в июле 2026 года: дронов было много, ущерб подсчитывается

5:20 по московскому времени. Местные власти сняли запрет на отпуск топлива в канистры. При этом покупать бензин в свою тару можно было на уровне установленных лимитом. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

12:23. Виталий Хоценко опубликовал отчет – смотрели, бомбоубежище в одной из многоэтажек Омска. Губернатор дал подробную информацию, что у нем должно находиться, как туда можно попасть:

- Поставил задачу администрации Омска, главам муниципальных образований региона совместно с министерством региональной безопасности, госжилинспекцией и министерством энергетики и ЖКХ Омской области провести проверку всех укрытий, расположенных на территории Омска и районов области, и привести их к единому стандарту.

А в это время на сибирский регион уже надвигались дроны.

12:28. Губернатор объявил, что по данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность.

12:53 В омском аэропорту впервые ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

В это время жители слышали взрыву – так работало оборудование ПВО. Через некоторое время на окраине стал видео черный дым.

14:14 Виталий Хоценко сообщил, что силами ПВО над Омской областью сбиты дроны. При этом уточняются последствия атаки.

Жителей предупредили не подходить к обломкам БПЛА и не вести фотосъемку.

14:40. Атака дронов на Омск еще продолжалась. Точное число налетевших БПЛА не назвали.

14:44. Стало известно, что нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Тогда еще конкретика не сообщалась. - Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, - объяснил глава Омской области. 16:28 Стало известно, что дроны атаковали именно омский НПЗ. Виталий Хоценко сообщил, что погибших и пострадавших нет, а на месте инцидента работают оперативные службы. 18:29. В Омской области отменили режим беспилотной опасности. Он объявлялся в регионе в третий раз за лето.

18:33. В омском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как долетели дроны до Омска и что происходит после атаки на НПЗ

7 июля в Омской области продолжили устранять последствия атаки дронов на НПЗ.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что были повреждены сооружения Омского нефтеперерабатывающего завода:

- В настоящее время проводится оценка ущерба. Компетентными службами организованы восстановительные работы. Беспилотная опасность отменена. Силы ПВО, расположенные в пределах округа, осуществляют постоянный контроль воздушного пространства и находятся в полной боевой готовности.

Виталий Хоценко 7 июля провел совмещенное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. На ней разобрали последовательность атаки дронов.

- Средства ПВО сбили большую часть, атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствия.

Отдельно был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом.

Омская область находится далеко от границы с Украиной - более двух тысяч километров. Могли ли дроны беспрепятственно преодолеть такое расстояние? Сейчас выясняют эксперты.

Рядом - Тюменская, Томская, Новосибирская области, а на юге - граница с Казахстаном.

При этом режим беспилотной опасности был объявлен в день атаки на омский НПЗ в Башкирии, Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

9 июля атаки украинских дронов на промышленные предприятия продолжились. На этот раз в средней полосе России и на юге. В Ставрополе зафиксировали падение обломков, а в хуторе Вязники Шпаковского округа после налета загорелось промышленное предприятие, где находились резервуары с горючими материалами.

В ночь на 9 июля дроны ВСУ атаковали Тверь. В результате отражения атаки БПЛА загорелся резервуар на «Тверской нефтебазе».

В Ростовской области в ночь на 9 июля работали силы и средства ПВО. Были атакованы два танкера в Таганрогском заливе. Перед этим, в ночь на 8 июля, в результате атаки с неба повреждения уже получали два судна.