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Происшествия9 июля 2026 19:52

Дроны налетели разом: Хроника атаки на НПЗ в Омске в июле 2026 года

На омском нефтеперерабатывающем заводе продолжают устранять последствия атаки дронов
Юлия РЕУТОВА
Устанавливается ущерб от атаки дронов на омский НПЗ

Устанавливается ущерб от атаки дронов на омский НПЗ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Атака на НПЗ в Омске произошла 6 июля 2026 года. На предприятии до сих пор продолжают устранять последствия нанесенных повреждений. А жители Омска на себе испытали, что такое режим беспилотной опасности» в действии. В это время специалисты выясняют, какого типа дроны устроили атаку и как они долетели до Омска – сибирского региона. Собрали всю хронику атаки на НПЗ в Омске 6 июля 2026 года.

Хроника атаки на НПЗ в Омске в июле 2026 года: дронов было много, ущерб подсчитывается

5:20 по московскому времени. Местные власти сняли запрет на отпуск топлива в канистры. При этом покупать бензин в свою тару можно было на уровне установленных лимитом. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

12:23. Виталий Хоценко опубликовал отчет – смотрели, бомбоубежище в одной из многоэтажек Омска. Губернатор дал подробную информацию, что у нем должно находиться, как туда можно попасть:

- Поставил задачу администрации Омска, главам муниципальных образований региона совместно с министерством региональной безопасности, госжилинспекцией и министерством энергетики и ЖКХ Омской области провести проверку всех укрытий, расположенных на территории Омска и районов области, и привести их к единому стандарту.

А в это время на сибирский регион уже надвигались дроны.

12:28. Губернатор объявил, что по данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность.

12:53 В омском аэропорту впервые ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

В это время жители слышали взрыву – так работало оборудование ПВО. Через некоторое время на окраине стал видео черный дым.

14:14 Виталий Хоценко сообщил, что силами ПВО над Омской областью сбиты дроны. При этом уточняются последствия атаки.

Жителей предупредили не подходить к обломкам БПЛА и не вести фотосъемку.

14:40. Атака дронов на Омск еще продолжалась. Точное число налетевших БПЛА не назвали.

14:44. Стало известно, что нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Тогда еще конкретика не сообщалась. - Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, - объяснил глава Омской области. 16:28 Стало известно, что дроны атаковали именно омский НПЗ. Виталий Хоценко сообщил, что погибших и пострадавших нет, а на месте инцидента работают оперативные службы. 18:29. В Омской области отменили режим беспилотной опасности. Он объявлялся в регионе в третий раз за лето.

18:33. В омском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как долетели дроны до Омска и что происходит после атаки на НПЗ

7 июля в Омской области продолжили устранять последствия атаки дронов на НПЗ.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что были повреждены сооружения Омского нефтеперерабатывающего завода:

- В настоящее время проводится оценка ущерба. Компетентными службами организованы восстановительные работы. Беспилотная опасность отменена. Силы ПВО, расположенные в пределах округа, осуществляют постоянный контроль воздушного пространства и находятся в полной боевой готовности.

Виталий Хоценко 7 июля провел совмещенное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. На ней разобрали последовательность атаки дронов.

- Средства ПВО сбили большую часть, атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствия.

Отдельно был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом.

Омская область находится далеко от границы с Украиной - более двух тысяч километров. Могли ли дроны беспрепятственно преодолеть такое расстояние? Сейчас выясняют эксперты.

Рядом - Тюменская, Томская, Новосибирская области, а на юге - граница с Казахстаном.

При этом режим беспилотной опасности был объявлен в день атаки на омский НПЗ в Башкирии, Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

9 июля атаки украинских дронов на промышленные предприятия продолжились. На этот раз в средней полосе России и на юге. В Ставрополе зафиксировали падение обломков, а в хуторе Вязники Шпаковского округа после налета загорелось промышленное предприятие, где находились резервуары с горючими материалами.

В ночь на 9 июля дроны ВСУ атаковали Тверь. В результате отражения атаки БПЛА загорелся резервуар на «Тверской нефтебазе».

В Ростовской области в ночь на 9 июля работали силы и средства ПВО. Были атакованы два танкера в Таганрогском заливе. Перед этим, в ночь на 8 июля, в результате атаки с неба повреждения уже получали два судна.