В Омске власти решают вопросы снабжения заправок топливом после удара дронов по НПЗ. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области продолжают устранять последствия атаки дронов, которые впервые ударили по региону 6 июля. Как стало известно, в небе появились сразу несколько дронов. Часть из них удалось отразить силами ПВО, а несколько беспилотников попали по крупному НПЗ на окраине Омска. Власти сразу провели заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. На нем решались вопросы укрепления обороны и обеспечения региона топливом. Рассказываем последние новости о последствиях удара дронов по Омску на 8 июля 2026 года, подробности атаки на НПЗ и что будет с топливом.

Последние новости об ударе дронов по Омской области на 8 июля 2026 года: подробности последствий атаки на НПЗ

Омская область приходит в себя после удара дронов по региону, нанесенного днем 6 июля 2026 года. Эта была первая атака, несмотря на то, что за последнее время режим беспилотной опасности объявлялся дважды.

Министерство обороны России опубликовало данные по сбитым БПЛА. За сутки 6 июля атаки в разных регионах шли с 8:00 до 20:00. ПВО сбили 116 беспилотников в Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Московской, , Краснодарскому краю, Крыму и Башкортостану, а также Омской (впервые) и Новосибирской областям. Сколько конкретно дронов атаковали сибирские регионы не сообщается.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что часть дронов были сбиты, а часть успела долететь до нефтеперерабатывающего завода и нанести удар. Там произошел пожар. А последствия продолжают устранять и 8 июля.

На заседании оперативного штаба проанализировали последствия атаки на Омскую область.

Власти сразу же провели вместе с представителями из правоохранительных и силовых структур совмещенное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии.

- Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион. Средства ПВО сбили большую часть, атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствия, - сообщил Виталий Хоценко.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил, что весь ущерб от атаки на НПЗ еще предстоит оценить:

- В настоящее время проводится оценка ущерба. Компетентными службами организованы восстановительные работы. Беспилотная опасность отменена. Силы ПВО, расположенные в пределах округа, осуществляют постоянный контроль воздушного пространства и находятся в полной боевой готовности.

Что будет с топливом после атаки дронов на НПЗ в Омске

НПЗ в Омске считался одним из крупных в России. Там в больших масштабах производили бензин, дизельное топливо и керосин для авиации.

Сразу же возник вопрос – что будет с бензином и как Омская область будет обеспечиваться топливом на время устранения последствий удара дронов по НПЗ.

Глава региона подчеркнул, что эта актуальная тема рассматривалась отдельно.

- Для нормализации логистики и снабжения независимых АЗС («Топлайн», «Юнигаз» и др.) предпринимаются все необходимые меры и принимаются решения, - прокомментировал Виталий Хоценко.

Профильные ведомства также выясняют, откуда запускались беспилотники и как долетели до Омска. Известно, что в день атаки с утра режим беспилотной области был объявлен на Урале – в Свердловской и Челябинской областях, граничащей с Казахстаном. Затем предупреждения прозвучали в Омске, а после удара по НПЗ, беспилотную опасность объявили в Новосибирской области.

Реакция властей на атаку дронов на Омск

Губернатор обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам дронов, если обнаружили их, не записывать видео, не вести фотосъемку, чтобы не давать врагу ориентировок.

После атаки губернатор выставил пост с объявлением о продолжении набора жителей Омской области в отряд БАРС-55:

- Чтобы лично, если это потребуется, встать на защиту родного региона. Мы живем в непростое время, когда нельзя оставаться в стороне, - объяснил Виталий Хоценко.

Мужчин-добровольцев обещают научить военному делу, оказанию медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации, искусству радиоэлектронной борьбы и другим полезным навыкам.

При этом бойцам БАРСа будут положены выплаты и различные меры поддержки, о которых подробно могут рассказать в военном комиссариате.

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