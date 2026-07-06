Аэропорт Омска входит в штатный режим работы. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омская область впервые подверглась удару дронов. Беспилотники атаковали регион днем 6 июля. Несмотря на работу ПВО нескольким БПЛА удалось достичь северного промышленного узла Омска. Пострадал нефтеперерабатывающий завод. Там начался пожар. Собрали последние новости об ударе дронов по Омской области, как работает аэропорт Омска на 7 июля 2026 года.

Последние новости об ударе дронов по Омской области на 7 июля 2026 года: что произошло на НПЗ, есть ли пострадавшие

Режим беспилотной опасности в Омской области за последнее время объявлялся трижды. Но в этот раз впервые дроны ударили по сибирскому региону и нанесли ущерб. При этом Омская область находится далеко от границы с Украиной, рядом только Тюменская, Томская, Новосибирская области, а на юге - Казахстан.

Атака началась днем 6 июля. Сначала губернатор Виталий Хоценко опубликовал предупреждение о режиме беспилотной опасности. А через два часа сообщил о работе ПВО и ударе дронов по Омской области.

Глава региона даже выставил инструкцию о том, что делать во время атаки беспилотников, где можно укрыться и как реагировать на обнаруженные обломки дронов.

Жители слышали звуки, похожие на взрывы – работали система противовоздушной обороны, а потом появился черный дым. При этом атака продолжалась.

- Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий. Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112, - сообщил тогда Виталий Хоценко.

Губернатор обратился к жителям с просьбой не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку.

Позже появилась официальная информация – удар принял на себя омский нефтеперерабатывающий завод. Именно он стал целью атаки. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.

Виталий Хоценко сообщил, что по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Добавим, что на Омском НПЗ, согласно информации пресс-службы, производится каждый восьмой литр автомобильного бензина, каждый десятый литр дизельного топлива и каждый седьмой литр авиационного керосина в России.

В десятом часу вечера в Омской области отменили режим беспилотной опасности.

Кстати, режим беспилотной опасности в это время был введен и на Урале - в Свердловской и Челябинской областях. Это сказалось на работе аэропортов, а на улицах впервые завыли сирены.

Как работает аэропорт Омска после удара дронов 7 июля 2026 года

Впервые из-за беспилотной опасности в аэропорту Омска ввели временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Несколько рейсов сразу отправили на посадку в другие города - Новосибирск, Сургут, Астану.

При этом в аэропорту пассажирам задержанных рейсов предоставили максимально подробную информацию о порядке действий и создали по возможности комфортные условия для ожидания.

Например, по согласованию с авиакомпанией можно было бесплатно оставить вещи в камере хранения. В аэропорту есть и своя библиотека. Книгу можно взять с собой в рейс и вернуть по возвращению в город. Ведь в этом году Омск носит звание культурной столицы России.

- Пассажиры задержанных рейсов получают необходимые услуги от авиакомпаний в рамках Федеральных авиационных правил, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Вечером 6 июля ограничения были сняты.

- Следите на онлайн-табло aeroomsk.ru за временем прибытия воздушных судов (кнопка «Прилет») с запасных аэродромов в Омск и за временем отправления из Омска в города назначения. Данные обновляются по мере поступления информации от авиакомпаний. Справочная аэропорта: т. 55-69-11, - уточнили в аэропорту.

7 июля 2026 года аэропорт Омска вернулся к штатному режиму работы.