Вражеские дроны сбили над Омской областью 6 июля 2026 года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области 6 июля объявили режим беспилотной опасности. Впервые дроны долетели до региона и нанесли удар по промышленному объекту. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. В результате атаки нарушена работа аэропорта, проверяется информация о повреждениях на других объектах. Рассказываем все, что известно про атаку БПЛА на Омскую область 6 июля 2026 года.

Что известно об атаке БПЛА на Омскую область 6 июля 2026 года: последствия

Для Омска атака дронов – скорее редкость, из-за удаления региона от границы. Но 6 июля объявили режим беспилотной опасности. Жители услышали, как сработала ПВО. Губернатор Виталий Хоценко к своему сообщению с предупреждением приложил QR-код карты укрытий.

Позже глава региона сообщил, что дроны были сбиты.

- Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам, - написал Виталий Хоценко.

Он также попросил жителей не подходить к обломкам, не вести фото и видеосъемку.

С начала лета угроза беспилотной атаки в Омской области объявлялась 10 июня и 1 июля. Но до этого не было сообщений о сбитых дронах, а аэропорт не приостанавливал свою работу.

Стало известно, что повреждения получил промышленный объект. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко:

- Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий.

Режим работы аэропорта после атаки БПЛА на Омскую область 6 июля 2026 года

Из-за атаки БПЛА на Омскую область 6 июля 2026 года пришлось временно закрыть аэропорт. Несколько рейсов перенаправили на аэродромы других городов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолеты «ЮТэйр» из Сургута и «Аэрофлота» из Москвы ушли в Новосибирск, самолет «России» из Санкт-Петербурга — в Сургут, а борт «Центрум Эйр» из Ташкента — в Астану.

«Пассажирам необходимо внимательно слушать объявления, следить за статусом рейса на электронных табло и на сайте Омского аэропорта, а также следовать указаниям сотрудников. О начале обслуживания пассажиров и воздушных судов будет объявлено дополнительно», − указано в заявлении пресс-службы аэропорта.

Как только снимут ограничения полетов, воздушные суда вернутся в Омск.