Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Омской области 6 июля объявили режим беспилотной опасности. Впервые дроны долетели до региона и нанесли удар по промышленному объекту. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. В результате атаки нарушена работа аэропорта, проверяется информация о повреждениях на других объектах. Рассказываем все, что известно про атаку БПЛА на Омскую область 6 июля 2026 года.
Для Омска атака дронов – скорее редкость, из-за удаления региона от границы. Но 6 июля объявили режим беспилотной опасности. Жители услышали, как сработала ПВО. Губернатор Виталий Хоценко к своему сообщению с предупреждением приложил QR-код карты укрытий.
Позже глава региона сообщил, что дроны были сбиты.
- Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам, - написал Виталий Хоценко.
Он также попросил жителей не подходить к обломкам, не вести фото и видеосъемку.
С начала лета угроза беспилотной атаки в Омской области объявлялась 10 июня и 1 июля. Но до этого не было сообщений о сбитых дронах, а аэропорт не приостанавливал свою работу.
Стало известно, что повреждения получил промышленный объект. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко:
- Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий.
Из-за атаки БПЛА на Омскую область 6 июля 2026 года пришлось временно закрыть аэропорт. Несколько рейсов перенаправили на аэродромы других городов.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолеты «ЮТэйр» из Сургута и «Аэрофлота» из Москвы ушли в Новосибирск, самолет «России» из Санкт-Петербурга — в Сургут, а борт «Центрум Эйр» из Ташкента — в Астану.
«Пассажирам необходимо внимательно слушать объявления, следить за статусом рейса на электронных табло и на сайте Омского аэропорта, а также следовать указаниям сотрудников. О начале обслуживания пассажиров и воздушных судов будет объявлено дополнительно», − указано в заявлении пресс-службы аэропорта.
Как только снимут ограничения полетов, воздушные суда вернутся в Омск.