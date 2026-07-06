Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 июля, в 15:30 по местному времени в Омске была объявлена беспилотная опасность. Об этом омичей известила система оповещения МЧС и губернатор Виталий Хоценко в своих социальных сетях.

«По данным Министерства обороны РФ зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», − написал губернатор на своем канале в МАХ.

К сообщению на канале главы региона также приложен QR-код карты укрытий.

Фото: канал Виталия Хоценко в МАХ

На фоне угрозы беспилотной опасности о временной приостановке в работе в своем официальном канале объявил Омский аэропорт в воздушной гавани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Пассажирам необходимо внимательно слушать объявления, следить за статусом рейса на электронных табло и на сайте Омского аэропорта, а также следовать указаниям сотрудников. О начале обслуживания пассажиров и воздушных судов будет объявлено дополнительно», − говорится в сообщении аэропорта.

Отметим, что с начала лета угроза беспилотной атаки объявлялась в Омской области уже дважды: 10 июня и 1 июля. Однако вплоть до сегодняшнего дня работа Омского аэропорта по приему и выпуску воздушных судов в это время не приостанавливалась.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области введен запрет на публикацию информации о БПЛА и работе ПВО

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