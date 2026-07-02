В Омской области введен запрет на публикацию информации о БПЛА и работе ПВО

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Антитеррористическая комиссия региона под председательством губернатора Виталия Хоценко утвердила перечень сведений, распространение которых в СМИ и интернете отныне ограничено. Как пояснили в региональном правительстве, мера направлена на защиту объектов и сил, обеспечивающих безопасность территории.
Под запрет попадают текстовые, фото-, видео- и аудиоматериалы о применении беспилотников, если они позволяют установить место запуска, маршрут полета, точку падения или характер нанесенных повреждений. Также нельзя публиковать сведения о работе средств противодействия дронам — систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, ограничения касаются информации, раскрывающей дислокацию сил Вооруженных Сил РФ и правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, средств связи, а также транспортных, промышленных и энергетических объектов, задействованных в обеспечении безопасности.
При этом решение не распространяется на официальные сообщения федеральных и региональных органов власти.
За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность по статье 63.3 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Максимальный размер штрафа для нарушителей составляет 30 тысяч рублей.
Ранее КП-Омск сообщала, что власти одного из районов Омской области уже год не могут оборудовать остановку
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