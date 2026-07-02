Власти одного из районов Омской области уже год не могут оборудовать остановку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В районном поселке Тевриз пассажиры маршрута № 3 больше года ждали благоустройства остановочного пункта – теперь вопрос решен в судебном порядке. Прокуратура добилась, чтобы муниципалитет установил закрытый павильон и обустроил заездной карман на улице Плюснина.

Сотрудники надзорного ведомства проверили, как соблюдаются требования дорожного законодательства на местных маршрутах. Выяснилось, что остановка «Сад № 4», пользуется популярностью у дачников и местных жителей, но не имеет ни крытого павильона, ни специального кармана для заезда автобусов. Такое положение создает реальную угрозу безопасности – пассажиры вынуждены ждать транспорт прямо на проезжей части, а водители не могут безопасно совершить посадку-высадку.

Прокуратура сначала направила главе района представление с требованием устранить недостатки, однако чиновники не приняли действенных мер. Тогда надзорный орган обратился в суд с иском о принудительном обустройстве остановки.

Суд полностью поддержал требования прокуратуры. Теперь местная администрация обязана установить павильон закрытого типа и создать заездной карман в срок до 31 декабря текущего года. Исполнение решения взято на особый контроль прокуратуры, которая будет следить, чтобы работы завершились в установленный период.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске во время беспилотной опасности аэропорт продолжал работать

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