В Омске во время беспилотной опасности аэропорт продолжал работать

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 1 июля, в Омске была объявлена временная угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Сигнал тревоги прозвучал в 16:33. Несмотря на объявленную опасность, работа воздушной гавани города не останавливалась.

Как свидетельствуют данные онлайн-табло омского аэропорта, в период действия режима почти все рейсы выполнялись по расписанию с незначительными отклонениями. Так, вылеты в Санкт-Петербург, Москву, Красноярск и Новосибирск состоялись практически без задержек.

Единственные небольшие сдвиги в графике коснулись рейсов в северную столицу и Москву: самолет авиакомпании «Россия» отправился в 17:20 вместо запланированных 17:10, а борт «Аэрофлота» вылетел в Москву в 17:35 при плановом времени 17:15. При этом рейс до Ханты-Мансийска был выполнен точно по расписанию. В этот же период в Омск успешно прибыло несколько воздушных судов.

Официальный отбой беспилотной опасности был дан губернатором Омской области Виталием Хоценко в 19:25.

Отметим, что это уже второй случай введения подобного режима в регионе. Предыдущее предупреждение объявлялось утром 10 июня и, как и сейчас, не повлияло на работу аэропорта, который функционировал в штатном порядке.

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