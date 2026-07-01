Скромно, без сирен: в Омской области объявлен режим «Беспилотная опасность»

Сообщение об угрозе налета вражеских беспилотников на Омск появилось в МАХ-канала местного МЧС. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС России по Омской области сообщает об угрозе налета вражеских беспилотников. Информация об объявлении режима «Беспилотная опасность» была опубликована сегодня, 1 июля, в 17 часов, в МАХ-канале ведомства.

«В Омской области объявлен режим «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие, соблюдайте меры безопасности, и ждите отбоя режима «Беспилотная опасность», — гласит лаконичное сообщение ведомства.

Отметим, что пока на территории города не слышно воя сирен и оповещений населения по громкоговорителям. Скоромное сообщение омских спасателей ограничилось картинкой-памяткой, в которой указано, как вести себя в случае атаки БПЛА:

— Тем, кто находится в здании следует спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться запрещено.

— Оставаясь в квартире, следует найти место без окон между несущих стен и сесть на пол – лучше всего в ванной комнате. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам.

— Находясь на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем здании, в подземном переходе или паркинге.

— Перемещаясь в автомобиле, нужно немедленно его покинуть и найти укрытие.

Обнаружив беспилотник или его части ни в коем случае нельзя к ним прикасаться – нужно немедленно отойти от места, где было найдено устройство или его части и сообщить о находке по телефону 112.

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