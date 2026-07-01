В Омске пассажир маршрутки напал на водителя и лишил его глаза

Дебошира оперативно задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске пассажир маршрутного такси с ножом напал на водителя. В результате нескольких колото-резаных ран мужчина лишился глаза. Подробности рассказали в УМВД по Омской области.

Инцидент произошел днем, 18 июня в маршрутном такси № 305.

По данным полиции, конфликт в салоне микроавтобуса возник на почве разговора водителя по мобильному телефону. Нескольким женщинам-пассажиркам не понравилось, что водитель отвлекается на звонок во время движения. Мужчина за рулем пояснил, что разговаривает по работе, и предложил недовольным пересесть на муниципальный автобус.

В этот момент в словесную перепалку неожиданно вмешался один из пассажиров-мужчин. Он начал угрожать 46-летнему водителю, предложив «обсудить все на конечной остановке». Когда маршрутка подъехала к остановке общественного транспорта «Кристалл» в городке Нефтяников, агрессивный пассажир достал нож и нанес водителю несколько ударов в область головы, после чего спокойно покинул салон и скрылся.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице врачи констатировали, что в результате полученных ранений мужчина лишился правого глаза.

Оперативники установили личность нападавшего и задержали его 24 июня по месту жительства на проспекте Королева. На допросе задержанный заявил, что не понимает, за что его задерживают.

Следователем отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в полиции, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, пострадавший водитель, ставший инвалидом, имеет право требовать компенсацию причиненного вреда.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске участились случаи падения детей из окон

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