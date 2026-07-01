«Мама, подожди!»: в Омске медики бьют тревогу из-за участившихся падений детей из окон

При этом высота окна имеет мало значения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара и открытые окна превратились в смертельную угрозу для малышей. Врачи Городской детской клинической больницы № 3 призывают родителей к бдительности, напоминая, что москитная сетка не является преградой. Трагедия может произойти за считанные секунды.

Статистика травматологии ужасает: еще несколько лет назад только за один летний сезон в больницу поступало до 20 детей, выпавших из окон. Несмотря на некоторое улучшение ситуации, тяжелые пациенты с кататравмами поступают к медикам каждое лето. Заместитель главного врача по хирургии Сергей Лямзин подчеркивает непредсказуемость таких травм:

«Высота имеет мало значения. Ребенок может выжить при падении с четвертого этажа, а падение со второго окажется смертельным».

Врачи приводят трагический пример этого года: четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, взобрался на подоконник кухни и упал вниз с пятого этажа. С криком «Мама, подожди меня!» он приземлился на асфальт, получив травмы, несовместимые с жизнью, включая отрыв легких и раздробление костей черепа. Спасти ребенка не удалось.

Чтобы предотвратить подобные трагедии, медики настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности:

Никаких иллюзий насчет сеток. Москитная сетка — это защита от насекомых, а не барьер для ребенка весом более 5 кг. Она легко выдавливается наружу.

Освободите подоконник. Уберите от окон стулья, диваны и тумбочки, по которым малыш может забраться наверх.

Используйте фиксаторы. Установите специальные блокираторы или замки на створки, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.

Помните: открытое окно на любом этаже — источник смертельной опасности. Иногда между жизнью и смертью ребенка стоят всего несколько секунд родительского невнимания

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