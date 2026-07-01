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Общество1 июля 2026 6:01

«Мама, подожди!»: в Омске медики бьют тревогу из-за участившихся падений детей из окон

Омские медики рассказали об опасностях открытых окон для малышей
Екатерина КРАСНОВА
При этом высота окна имеет мало значения

При этом высота окна имеет мало значения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара и открытые окна превратились в смертельную угрозу для малышей. Врачи Городской детской клинической больницы № 3 призывают родителей к бдительности, напоминая, что москитная сетка не является преградой. Трагедия может произойти за считанные секунды.

Статистика травматологии ужасает: еще несколько лет назад только за один летний сезон в больницу поступало до 20 детей, выпавших из окон. Несмотря на некоторое улучшение ситуации, тяжелые пациенты с кататравмами поступают к медикам каждое лето. Заместитель главного врача по хирургии Сергей Лямзин подчеркивает непредсказуемость таких травм:

«Высота имеет мало значения. Ребенок может выжить при падении с четвертого этажа, а падение со второго окажется смертельным».

Врачи приводят трагический пример этого года: четырехлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, взобрался на подоконник кухни и упал вниз с пятого этажа. С криком «Мама, подожди меня!» он приземлился на асфальт, получив травмы, несовместимые с жизнью, включая отрыв легких и раздробление костей черепа. Спасти ребенка не удалось.

Чтобы предотвратить подобные трагедии, медики настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности:

Никаких иллюзий насчет сеток. Москитная сетка — это защита от насекомых, а не барьер для ребенка весом более 5 кг. Она легко выдавливается наружу.

Освободите подоконник. Уберите от окон стулья, диваны и тумбочки, по которым малыш может забраться наверх.

Используйте фиксаторы. Установите специальные блокираторы или замки на створки, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.

Помните: открытое окно на любом этаже — источник смертельной опасности. Иногда между жизнью и смертью ребенка стоят всего несколько секунд родительского невнимания

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