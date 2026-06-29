Трехлетний мальчик и молодая женщина пострадали при опрокидывании легковушки под Омском

Фото: УМВД России по Омской области

В Исилькульском районе пьяный водитель «Богдана-2110» съехал в кювет и опрокинулся. Травмы получили 27-летняя женщина и трехлетний ребенок. Об этом сообщили 29 июня в УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель ехал по полевой дороге. Он двигался от села Медвежье к деревне Новолосево. Потеряв контроль над управлением, мужчина допустил съезд в левый кювет с опрокидыванием.

Медосвидетельствование показало, что шофер был нетрезвым, алкотест обнаружил 0,967 мг/л спиртного. В отношении автомобилиста возбудили шесть административных дел. Ему предстоит ответить за пьяное вождение, езду с непристегнутыми ремнями, нарушение правил перевозки детей, причинение вреда здоровью средней тяжести и неисправность машины.

Окончательные причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки. Меру наказания виновному определит суд.

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