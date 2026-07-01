«А куда бежать-то?»: объявленная в Омске беспилотная угроза выявила серьезную проблему

Омичи недоумевают: беспилотная опасность есть, но нет укрытий от вражеских ракет и беспилотников. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Серьезная проблема по готовности города к возможным атакам вражеских ракет и беспилотников, выяснилась сегодня, 1 июля, после объявления в МАХ-канале губернатора Хоценко о беспилотной угрозе. Омичи задают главе региона вопросы про необходимые на время опасности официальные убежища.

На давно не обновляемую страницу губернатора Омской области Виталия Хоценко в социальной сети «ВКонтакте» продолжают поступать сообщения от жителей региона. В частности, сегодня, 1 июля, после объявления на территории Омской области беспилотной угрозы, омичи задают вопросы главе региона на тему общегородских укрытий.

«А где у нас в городе укрытия от беспилотной опасности? Ленинский район интересует. Тревогу объявляют, а куда бежать-то?», — спрашивает на официальной странице Виталия Павловича омичка по имени Наталья.

Омичка по имени Анастасия сообщает о проблеме, которая выяснилась в ходе сегодняшней воздушной тревоги.

«Здравствуйте. Почему карта укрытий не соответствует действительности? По карте Волгоградская, дом 24 укрытие есть, а вот так оно выглядит во время тревоги», — пишет Анастасия, присоединяя к своему сообщению фотографию подвала, который закрыт на большой навесной замок.

Еще одна жительница города Омска по имени Татьяна, также проживающая в Ленинском округе, в микрорайоне «Московка-2», поднимает проблему более серьезную — определенное властями укрытие просто не соответствует требуемым нормам.

«Здравствуйте! Скажите пожалуйста для дома Шакурова, 9, где временное укрытие? На сайте администрации города Омска — я так понимаю — им является подвал этого дома. Но УК «Ваш Дом» сегодня нам ответила, что данный подвал не соответствует нормам укрытия. Так, где правдивая информация?», — спрашивает Татьяна.

Выяснилось, что указанный чиновниками в качестве бомбоубежища подвал, не соответствует требованиям укрытия. Фото: скриншот с официальной страницы губернатора Омской области Виталия Хоценко «ВКонтакте»

Ответ на сообщении Татьяны написали представители официальное сообщества администрации Ленинского округа. Правда чиновники не дали требуемой информации, но пообещали разобраться в вопиющем факте.

Чиновники Ленинского округа пообещали запросить информацию у самих себя, и после представить детальный ответ. Фото: скриншот с официальной страницы губернатора Омской области Виталия Хоценко «ВКонтакте»

Ранее КП-Омск сообщала о том, что сегодня, 1 июля, в 17 часов, МЧС России по Омской области оповестила омичей об угрозе налета вражеских беспилотников. Информация об объявлении режима «Беспилотная опасность» была опубликована в МАХ-канале ведомства.

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