После объявленной сегодня беспилотной угрозы, омичам советуют скачать особое приложение

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Информация об объявлении на территории Омской области режима «Беспилотная опасность», была опубликована сегодня, 1 июля, в 17 часов, в МАХ-канале местного МЧС. Спустя 30 минут на сообщение прореагировала организация «Народный фронт в Омской области», предложив омичам установить на телефон приложение «Радар».

«Жители Омской области могут скачать приложение «РАДАР», которое поможет сообщить о беспилотнике. Это мобильное приложение позволит жителям оперативно сообщить о: БПЛА, взрывах, ракетах и неопознанных подозрительных объектах — даже без интернета (достаточно авторизоваться по телефону). Сообщения сразу идут в спецслужбы. Инструкции внутри помогут спасти жизни: научат распознавать БПЛА, оказывать первую помощь и правильно вызывать 112», — говорится в сообщении надпартийного общественного движения.

Также в сообщении упоминается, что уже 7 тысяч омичей установили данное приложение, а в целом, в России, его скачали более двух миллионов раз. Приложением постоянно пользуются жители приграничных регионов, тех, кто чаще всего сталкивается с атаками БПЛА.

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