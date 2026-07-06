Омский аэропорт перенаправил рейсы в Новосибирск, Сургут и Астану

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 6 июля, из-за закрытия омского аэропорта несколько рейсов перенаправили на аэродромы других городов. Новость сообщила пресс-служба местной воздушной гавани.
Лайнеры «ЮТэйр» из Сургута и «Аэрофлота» из Москвы ушли в Новосибирск, самолет «России» из Санкт-Петербурга — в Сургут, а борт «Центрум Эйр» из Ташкента — в Астану. Как только снимут ограничения полетов, воздушные суда вернутся в Омск.
Время обратных вылетов пассажирам и встречающим объявят дополнительно.
Напомним, ранее мы сообщили о режиме беспилотной опасности в Омске.
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