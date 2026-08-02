Атака БПЛА на Омскую область продолжалась несколько часов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

2 августа 2026 года Омская область столкнулась с очередной атакой беспилотных летательных аппаратов. Режим беспилотной опасности стал пятым официальным случаем объявления угрозы в регионе. Силы ПВО Минобороны России отражали атаку противника на протяжении нескольких часов. Редакция «Комсомольская правда — Омск» восстановила хронологию событий.

Хронология атаки БПЛА на Омскую область 2 августа 2026 года

В 15:39 губернатор Виталий Хоценко сообщил о введении режима беспилотной опасности. По данным Министерства обороны России, была зафиксирована угроза применения беспилотников. Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности и оперативно сообщать обо всех происшествиях по номеру 112.

Уже в 15:56 Омский аэропорт подтвердил информацию о введенных ограничениях на прием и отправление воздушных судов. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов. На момент объявления опасности был задержан рейс в Казань. Пассажирам рекомендовали внимательно слушать объявления в аэровокзале, следовать указаниям сотрудников и следить за статусом рейсов на электронных табло и сайте aeroomsk.ru.

В 16:50 стало известно, что рейс FV6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Омск, не смог приземлиться в пункте назначения и ушел на запасной аэродром в Новосибирск. Позднее аналогичная ситуация произошла с рейсом SU1688 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы.

В 18:51 губернатор Виталий Хоценко сообщил, что силы Минобороны России продолжают отражать атаку беспилотников на Омскую область. В связи с продолжающейся атакой БПЛА на регион было принято решение об отмене вечерних выступлений на Соборной площади, приуроченных ко Дню города. Глава региона призвал жителей соблюдать правила безопасности и звонить 112 при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В 19:36 Виталий Хоценко опубликовал сообщение о переводе всех оперативных служб региона в режим повышенной готовности. Губернатор обратился к жителям Омской области с призывом сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

В 19:54 поступила информация о том, что в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте оперативно приступили к работе пожарные расчеты. Пострадавших в результате инцидента нет.

В 21:41 губернатор Виталий Хоценко объявил отбой беспилотной опасности и поблагодарил всех, кто участвовал в отражении атаки противника на регион. Вслед за этим Омский аэропорт сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Авиакомпании начали корректировать время прибытия и вылета рейсов. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов на онлайн-табло сайта aeroomsk.ru и на сайтах авиаперевозчиков, а по вопросам обмена и возврата авиабилетов обращаться непосредственно в авиакомпании по контактам, указанным в бронировании.

Уточняется, что в последствии атаки удалось избежать жертв.

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