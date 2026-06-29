«Детей надо мыть!»: омичка эмоционально высказалась на странице губернатора Хоценко

Детям надо стирать одежду, варить им еду, а также их мыть, но воды в селе Солнцевка нет ни капли! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Омской области продолжают жаловаться на отсутствие воды в комментариях на официальной странице губернатора Хоценко в социальной сети «ВКонтакте». Сегодня, 29 июня, эмоциональные пост разместила мать четверых детей, сообщившая о практически месячном отсутствии жизненно-важного ресурса в селе Солнцевка Исилькульского района.

Мать четверых детей сообщает о практически месячном отсутствии воды в селе Солнцевка. Фото: скриншот с официальной страницы губернатора Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте»

«Здравствуйте. Исилькульский район, село Солнцевка. Я мама 4-х детей, на которых нужно стирать одежду и готовить им еду. В конце концов — они должны мыться!!! Но это все у нас невозможно, так как в селе не идет вода с 4 июня 2026 года. Ее нет от слова совсем. Часть нашего села по графику с водой, люди стирают, моются сами и свои машины. И даже набирают бассейны. Но до окраин деревни вода не доходит. Подвоза воды не организован. В кране воды нет. В колонке, которая в 300 метрах от дома, вода идет периодически, но она грязная, ржавая и не пригодная для питья — в такой даже посуду не помыть. Как нам выживать? На улице стоит жара. Что нам делать?», — эмоционально сообщает и задается вопросом сельчанка по имени Инна.

На «крик души» из села Солнцевка неутешительно ответили из администрации Исилькульского района. Чиновники признали проблему существующей, но конкретных сроки ее решения так и не назвали.

«На сегодняшний день сроки восстановления водоснабжения пока не установлены. В период повышенного водопотребления вода может не поступать в отдаленные участки сети. Ведётся работа по усилению сети: рассматриваются варианты временной подкачки и повышения пропускной способности. Вопрос по подвозу питьевой воды будет передан специалистам администрации», — написали с официального аккаунта администрации Исилькульского района.

Исилькульские чиновники написали, что сроки восстановления водоснабжения пока не установлены. Фото: скриншот с официальной страницы губернатора Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что в этом году проблема с водой стоит в Омской области особенно остро. Сразу несколько районов Омской области фактически живут первый месяц лета без воды. Ранее КП-Омск сообщала о проблемах с многодневным отсутствием воды в Исилькульском, Павлоградском, Любинском и Шебракульском районах. А селе Любино-Малороссы жителям вообще сообщили, что «дальше будет только хуже».

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