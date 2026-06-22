Большая беда: жители Омской области продолжают страдать от отсутствия воды и газа

Омичи активно используют социальные сети для того, чтобы рассказать про свое отчаянное положение. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Омской области активно продолжают жаловаться в социальных сетях на отсутствие жизнеобеспечивающих ресурсов. В нескольких районах длительный период нет воды, а в одном из районов теперь нет еще и газа.

Омичи активно используют социальные сети для того, чтобы рассказать об отчаянном положении, в котором они оказались по причине отсутствия жизнеобеспечивающих ресурсов.

«Просим помощи! В поселке Красный Яр Любинского района, уже вторые сутки нет холодной воды!», — сообщает местная жительница по имени Марина.

Ее сообщение подтверждает еще одна жительница района, сообщающая что также нет «ни капли воды» в селе Любино-Малороссы. В ответ на сообщение жителей отреагировала госкомпания АО «Омскоблводопровод», сообщившая о подаче воды по новому графику на сниженном давлении. В результате нововведения, с водой в этом районе стало совсем туго.

Проблема с водой у жителей Любинского района. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

«Воды нет и по установленному графику. Сегодня в «Омскоблводопроводе» сказали звонить нашему машинисту по поводу отсутствия воды по графику. Мы ему позвонили, а он сказал, что в Любинский район напор совсем не дают. В итоге поселок Красный Яр сидит без воды даже в часы подачи. Дали воду на один час, но напор такой, что даже чайник не набрать. И как нам жить без воды в такую жару?», — обращается с вопросом к ресурсоснабжающей организации женщина по имени Елена.

«Это что за издевательство над людьми в Красном Яре? Жара стоит воды нет, в магазинах всю воду скупили, хоть бы детей пожалели», — сетует пользователь с ником Kristina.

Проблема с отсутствием воды продолжается и в Исилькульском районе.

Исилькуль продолжает находиться в водной блокаде. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

«Исилькуль уже третью неделю выживает без воды! SOS!», — пишет омичка по имени Ирина.

«Исилькуль. Мы уже 15 дней без воды. Помогите, сил уже никаких нет!», — пишет молодая женщина по имени Оксана.

Проблему с водой испытывают и жители Павлоградского района. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

О проблеме с водой написала жительница Павлоградского района. Со слов пользователя по имени Зоя, в рабочем поселке Павлоградка нет уже 4 дня воды в общежитии по адресу: улица Советская, 38. Также непростой выглядит проблема жителей Русско-Полянского района.

«Русско-Полянский район вторую неделю сидит без газа! Люди остаются без элементарных условий для жизни, а решения проблемы до сих пор нет. Просим обратить внимание на критическую ситуацию и восстановить газоснабжение!», — сообщает анонимный пользователь МАХ-канале «Новости. Жесть Омска».

А в Русско-Полянском районе отсутствует газ, и когда он появится — никто не знает. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

Ответ жителям Русско-Полянского района от местной администрации оказался неутешительным.

«Поставщиком сжиженного газа в районах области является Омская областная газовая компания. Сейчас компания не выполняет свои договорные обязательства перед населением Русско-Полянского района. Правительство Омской области совместно с министерством энергетики подключили все правовые рычаги воздействия на газовую компанию — направлены обращения в УФАС и правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Представитель газовой компании не может назвать точную дату поставки газа в Русско-Полянский район», — говорится в ответе ведомства в группе «7 дней» социальной сети «Одноклассники».

Также чиновники отметили, что задержка поставки газа связана с финансовыми проблемами предприятия, и сроки решения данной проблемы они пока назвать затрудняются.

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