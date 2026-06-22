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Общество22 июня 2026 2:24

Большая беда: жители Омской области продолжают страдать от отсутствия воды и газа

Проблемы с жизнеобеспечивающими ресурсами охватили сразу несколько муниципальных районов региона
Вадим Андреев
Омичи активно используют социальные сети для того, чтобы рассказать про свое отчаянное положение.

Омичи активно используют социальные сети для того, чтобы рассказать про свое отчаянное положение.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Омской области активно продолжают жаловаться в социальных сетях на отсутствие жизнеобеспечивающих ресурсов. В нескольких районах длительный период нет воды, а в одном из районов теперь нет еще и газа.

Омичи активно используют социальные сети для того, чтобы рассказать об отчаянном положении, в котором они оказались по причине отсутствия жизнеобеспечивающих ресурсов.

«Просим помощи! В поселке Красный Яр Любинского района, уже вторые сутки нет холодной воды!», — сообщает местная жительница по имени Марина.

Ее сообщение подтверждает еще одна жительница района, сообщающая что также нет «ни капли воды» в селе Любино-Малороссы. В ответ на сообщение жителей отреагировала госкомпания АО «Омскоблводопровод», сообщившая о подаче воды по новому графику на сниженном давлении. В результате нововведения, с водой в этом районе стало совсем туго.

Проблема с водой у жителей Любинского района. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

Проблема с водой у жителей Любинского района. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

«Воды нет и по установленному графику. Сегодня в «Омскоблводопроводе» сказали звонить нашему машинисту по поводу отсутствия воды по графику. Мы ему позвонили, а он сказал, что в Любинский район напор совсем не дают. В итоге поселок Красный Яр сидит без воды даже в часы подачи. Дали воду на один час, но напор такой, что даже чайник не набрать. И как нам жить без воды в такую жару?», — обращается с вопросом к ресурсоснабжающей организации женщина по имени Елена.

«Это что за издевательство над людьми в Красном Яре? Жара стоит воды нет, в магазинах всю воду скупили, хоть бы детей пожалели», — сетует пользователь с ником Kristina.

Проблема с отсутствием воды продолжается и в Исилькульском районе.

Исилькуль продолжает находиться в водной блокаде. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

Исилькуль продолжает находиться в водной блокаде. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

«Исилькуль уже третью неделю выживает без воды! SOS!», — пишет омичка по имени Ирина.

«Исилькуль. Мы уже 15 дней без воды. Помогите, сил уже никаких нет!», — пишет молодая женщина по имени Оксана.

Проблему с водой испытывают и жители Павлоградского района. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

Проблему с водой испытывают и жители Павлоградского района. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

О проблеме с водой написала жительница Павлоградского района. Со слов пользователя по имени Зоя, в рабочем поселке Павлоградка нет уже 4 дня воды в общежитии по адресу: улица Советская, 38. Также непростой выглядит проблема жителей Русско-Полянского района.

«Русско-Полянский район вторую неделю сидит без газа! Люди остаются без элементарных условий для жизни, а решения проблемы до сих пор нет. Просим обратить внимание на критическую ситуацию и восстановить газоснабжение!», — сообщает анонимный пользователь МАХ-канале «Новости. Жесть Омска».

А в Русско-Полянском районе отсутствует газ, и когда он появится — никто не знает. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

А в Русско-Полянском районе отсутствует газ, и когда он появится — никто не знает. Фото: скриншот со страницы «7 дней» социальной сети «Одноклассники»

Ответ жителям Русско-Полянского района от местной администрации оказался неутешительным.

«Поставщиком сжиженного газа в районах области является Омская областная газовая компания. Сейчас компания не выполняет свои договорные обязательства перед населением Русско-Полянского района. Правительство Омской области совместно с министерством энергетики подключили все правовые рычаги воздействия на газовую компанию — направлены обращения в УФАС и правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Представитель газовой компании не может назвать точную дату поставки газа в Русско-Полянский район», — говорится в ответе ведомства в группе «7 дней» социальной сети «Одноклассники».

Также чиновники отметили, что задержка поставки газа связана с финансовыми проблемами предприятия, и сроки решения данной проблемы они пока назвать затрудняются.

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