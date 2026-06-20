Город на севере Омской области в жару перешел на почасовую подачу воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таре 20 июня отключили холодную воду без уточнений, когда ее стабильная подача будет восстановлена. Об отключении сообщила сама администрация района.

Власти пояснили, что причиной проблемы стала авария. На нижнем водозаборе местного поставщика произошла вынужденная остановка насосного оборудования из-за поломки.

Горожанам пообещали запустить кратковременную подачу воды в 11:00 примерно на один час, чтобы можно было сделать необходимые запасы. Но там же, в сообщении администрации в соцсети, в комментариях жители написали, что и на 12:00 воду так и не подали.

Власти также пообещали, что разработают график подвоза питьевой воды.

Одновременно в Омской области установилась аномальная жара с температурой выше +30.

Ранее мы сообщали о схожей, но не аналогичной проблеме с водой в Исилькуле. На нее в итоге даже обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru