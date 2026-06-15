Не будет еще 4 дня: омичам из Исилькульского района опять продлили водную блокаду

Ответ компании «Омскоблводопровод» не добавил сельчанам оптимизма: водная блокада Исилькульского района продлена еще на 4 дня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители деревень Исилькульского района задали вопрос на предмет продолжающегося отсутствия воды в комментариях на официальной странице администрации в социальной сети «ВКонтакте». Ответ компании «Омскоблводопровод» не добавил сельчанам оптимизма — «водная блокада» продлена еще на 4 дня.

«Когда будет восстановлена подача воды в деревни Водяное и Петровка?», — написала сегодня, 15 июня, вопрос пользователь с ником «Iri Nihka» на официальной странице администрации Исилькульского района в соцсети «ВКонтакте».

Ответ сельчанке поступил от компании АО «Омскоблводопровод», учредителем которой является министерство имущественных отношений Омской области. Фото: скан с официальной страницы администрации Исилькульского района vk.com/isilkulmr

Ответ сельчанке поступил от компании АО «Омскоблводопровод», учредителем и собственником которой является министерство имущественных отношений Омской области:

«Аварийные бригады оперативно устраняют вновь открывшиеся порывы на магистральной сети. Подачу по графику на сниженном давлении продлили до 19 июня. При полном заполнении резервуаров и водопроводной трассы водоснабжение восстановится в штатный режим. Указать точное время восстановления подачи воды не представляется возможным», — «утешили» сельчан сотрудники «Омскоблводопровод».

Также в прогосударственной организации отчитались, что они не сидят без дела: сотрудниками проводится опрессовка водопроводной трассы, а аварийные бригады оперативно устраняют вновь открывшиеся порывы на магистральной сети. Ранее КП-Омск сообщала о том, что жители Исилькульского района писали отчаянные обращения губернатору по поводу многодневного отсутствия воды. Также «Комсомолка» сообщала, что проблемой с многосуточным отсутствием воды в Исилькульском районе заинтересовался председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

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