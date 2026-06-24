Еще один район Омской области будет страдать без воды «неопределенное время»

Село Бабеж Шербакульского района уже трое суток живет в аномальную жару без воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Катастрофическая ситуация с отсутствием в аномальную жару воды теперь коснулась и Шербакульского района. Жители селе Бабеж пожаловались на трехсуточное отсутствие жизненно важного ресурса, но получили от компании «Омскоблводопровод» неутешительный ответ.

Главная проблема в Омской области, случившаяся жарким этим летом, похоже, что не собирается отступать. Новое «исчезновение» воды теперь случилось в Шербакульском районе.

«В небольшом селе Бабеж Шербакульского района уже третий день люди сидят без воды. Мы звонили в администрацию Шербакульского района и ходили в сельский совет — никто ничего не знает, и когда вода будет — тоже неизвестно. Люди сидят без питьевой воды, на улице стоит аномальная жара, все огороды горят. Жители не могут элементарно помыться и приготовить еду! И никто ничего не делает. Сегодня район на все наше село выдал всего 30 кубов воды — даже не на все дома хватило питьевой набрать! Что творится и когда уже разрешится ситуация?», — написал анонимный пользователь в МАХ-канал городского паблика «Аварийный Омск. Новости».

В аномальную жару жители села Бабеж не могут элементарно помыться и приготовить еду. Фото: скриншот с МАХ-канала паблика «Аварийный Омск. Новости»

На пост довольно быстро отреагировало ответственное за бесперебойную подачу воды в Омской области государственное предприятие. Однако, ответ от компании «Омскоблводопровод» не успокоил сельчан.

«Здравствуйте. Отсутствие воды в селе Бабеж может продлиться еще неопределенное время. График может меняться в зависимости от ситуации. Администрация района организует подвоз питьевой воды по заявкам. Информацию об отключениях и графиках подачи водоснабжения размещают в группах. Центральная диспетчерская служба работает круглосуточно, телефон: 8 (3812) 729-302. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Ответ от компании «Омскоблводопровод» не успокоил сельчан: воды не будет неопределенное время. Фото: скриншот с МАХ-канала паблика «Аварийный Омск. Новости»

Отметим, что проблемы водой в Омской области приняли уже катастрофический характер. Жители Исилькульского, Любинского, Тарского и Павлоградского района активно жалуются в омских социальных сетях на многонедельное отсутствие жизнеобеспечивающего ресурса. Теперь к ним присоединились и жители из Шербакульского района.

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