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Общество24 июня 2026 10:48

Еще один район Омской области будет страдать без воды «неопределенное время»

Неутешительный ответ про возможно долгое отсутствие жизненно важного ресурса получили от компании «Омскоблводопровод» жители села Бабеж
Вадим Андреев
Село Бабеж Шербакульского района уже трое суток живет в аномальную жару без воды.

Село Бабеж Шербакульского района уже трое суток живет в аномальную жару без воды.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Катастрофическая ситуация с отсутствием в аномальную жару воды теперь коснулась и Шербакульского района. Жители селе Бабеж пожаловались на трехсуточное отсутствие жизненно важного ресурса, но получили от компании «Омскоблводопровод» неутешительный ответ.

Главная проблема в Омской области, случившаяся жарким этим летом, похоже, что не собирается отступать. Новое «исчезновение» воды теперь случилось в Шербакульском районе.

«В небольшом селе Бабеж Шербакульского района уже третий день люди сидят без воды. Мы звонили в администрацию Шербакульского района и ходили в сельский совет — никто ничего не знает, и когда вода будет — тоже неизвестно. Люди сидят без питьевой воды, на улице стоит аномальная жара, все огороды горят. Жители не могут элементарно помыться и приготовить еду! И никто ничего не делает. Сегодня район на все наше село выдал всего 30 кубов воды — даже не на все дома хватило питьевой набрать! Что творится и когда уже разрешится ситуация?», — написал анонимный пользователь в МАХ-канал городского паблика «Аварийный Омск. Новости».

В аномальную жару жители села Бабеж не могут элементарно помыться и приготовить еду. Фото: скриншот с МАХ-канала паблика «Аварийный Омск. Новости»

В аномальную жару жители села Бабеж не могут элементарно помыться и приготовить еду. Фото: скриншот с МАХ-канала паблика «Аварийный Омск. Новости»

На пост довольно быстро отреагировало ответственное за бесперебойную подачу воды в Омской области государственное предприятие. Однако, ответ от компании «Омскоблводопровод» не успокоил сельчан.

«Здравствуйте. Отсутствие воды в селе Бабеж может продлиться еще неопределенное время. График может меняться в зависимости от ситуации. Администрация района организует подвоз питьевой воды по заявкам. Информацию об отключениях и графиках подачи водоснабжения размещают в группах. Центральная диспетчерская служба работает круглосуточно, телефон: 8 (3812) 729-302. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Ответ от компании «Омскоблводопровод» не успокоил сельчан: воды не будет неопределенное время. Фото: скриншот с МАХ-канала паблика «Аварийный Омск. Новости»

Ответ от компании «Омскоблводопровод» не успокоил сельчан: воды не будет неопределенное время. Фото: скриншот с МАХ-канала паблика «Аварийный Омск. Новости»

Отметим, что проблемы водой в Омской области приняли уже катастрофический характер. Жители Исилькульского, Любинского, Тарского и Павлоградского района активно жалуются в омских социальных сетях на многонедельное отсутствие жизнеобеспечивающего ресурса. Теперь к ним присоединились и жители из Шербакульского района.

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