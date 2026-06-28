Темное будущее: омичи страдают без воды и удручены обещанной перспективой

Люди не могут помыться, включить стиральную машину, качественно помыть посуду — воды в селе Любинского района катастрофически не хватает. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В редакцию КП-Омск обратилась Татьяна Свердлова, жительница села Любино-Малороссы Любинского района. Женщина рассказала о постоянной летней проблеме с водой, а также о том, что ответственные специалисты обещают жителям дальнейшее ухудшение подачи воды в их село.

Татьяна Васильевна на данный момент является пенсионером системы МВД — на заслуженный отдых ушла из Управления МЧС по Омской области 10 лет назад в звании капитана. Бурную городскую жизнь она с мужем решила поменять на сельскую идиллию, обосновавшись в селе Любино-Малороссы Любинского района. Только вот с «идиллией» как-то не задалось.

Люди построили на улице Москальская добротные, красивые дома, но счастливое будущее сельчан под вопросом — воды нет и ее не обещают. Фото предоставлено Татьяной Свердловой

«Все начиналось с того, что вода в домах перестала поступать на 2-ой этаж, потому что не было нужного напора. На сегодняшний день мы банально не можем помыться, включить стиральную машину, качественно помыть посуду — воды катастрофически не хватает. Глава поселения нам объясняет, что по улице Москальская, где стоит мой дом, проходит транзитная труба, а в селе нет насосной станции. Поэтому ситуация такая: что нам «отпустят» с Орловской насосной станции, то мы и получаем. А это струйка толщиной с ниточку!», — эмоционально говорит по телефону Татьяна Васильевна.

Попытку решения текущей проблемы сотрудниками водоснабжающей организацией, омичка называет не иначе, как курьезной: специалисты постоянно заседают по этому вопросу и докладывают жителям, что «каждый день ставят вопрос на рассмотрение». Однако жителям Любино-Малороссы от такой «неустанной заботы» легче не становится — воды как не было, так ее до сих пор и нет.

Вот таким является максимальный напор воды летом, в домах жителей села Любино-Малороссы. Фото предоставлено Татьяной Свердловой

«Компания «Омскоблводопровод» выложила на своем сайте телефонограмму, подписанную заместителем генерального директора по техническим вопросам Беланом В.Б. Текст гласит, что вода в наше село будет подаваться по графику. Мы согласны: подавайте по графику. Но воды нет даже по графику! В те же редкие случаи, когда вода и бежит тоненькой струйкой, пользоваться ей затруднительно, так как она ржавая! Понятно, что при таком напоре воды, рассчитывать на горячую воду просто смешно: установленный у меня в квартире котел не включается в работу. Поэтому те капли, которые мы изредка наблюдаем в наших кранах, поступают к нам в холодном виде», — вздыхает уставшая от водной блокады сельчанка.

Проблемы, связанные с водой, отражаются и на других аспектах социальной жизни. Мало того, что такое состояние дел сильно бьет по семьям с маленькими детьми и с очень пожилыми людьми — их же надо постоянно мыть и обстирывать, но отсутствие воды также приводит и к социальным проблемам. Татьяна говорит, что по причине «обезвоживания» села часто не работают местные детские сады, а также больница и ФАБ. Детей и больных не принимают именно по той же, «водной» причине. Но самым страшным для сельчан в этой ситуации, стал пессимизм, который не скрывается властями и специалистами ресурсоснабжающей организации.

Чистота и цвет воды, которую сельчане получают «по графику», не вызывают желание использовать ее даже на хозяйственные нужды. Фото предоставлено Татьяной Свердловой

«На наше обращение в Водоканал диспетчер ответила, что она не занимается поиском причин отсутствия водоснабжения. А ЕДДС Любинского района вообще не владел информацией отсутствия воды в селе Любино-Малороссы. Но самым ужасным для нас стало то, что один из представителей поставщика воды сказал нам, что ситуация с каждым годом будет только становиться хуже… А знаете, что нам говорят местные чиновники? На заданный вопрос «А что нам делать?», мы получили от них ответ: «Пишите в прокуратуру, пишите в СУ СК России. Получается, что те люди, которым доверено решение проблем нашего села, решение не находят!», — негодует Татьяна Свердлова.

Бывшая горожанка Татьяна Васильевна не хочет покидать полюбившееся ее село, тем более что в построенный дом было вложено много трудов. Но очень непростая ситуация с водой, а главное — пессимизм ответственных за ее поставку лиц, угнетает ее и односельчан, которые также строили в Любино-Малороссы добротные дома, в надежде на долгую и хорошую жизнь.

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