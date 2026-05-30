«Он или она?»: федеральные СМИ устроили путаницу о найденном в Омске мертвом теле

Омск взбудоражило сенсационное сообщение о якобы найденном теле одного из пропавших сапбордистов. Фото пропавшей пары от УМВД по Омской области.

В погоне за сенсационной информацией о пропавших 26 мая в Омске двух сапбордистах, журналисты федеральных СМИ устроили путаницу. Часть из СМИ пишет о найденном теле Анатолия Бойко, а другие журналисты утверждают, что нашлось тело Ольги Симочкиной.

В Омске произошло событие, взволновавшее местных жителей. 25 мая омские сапбордисты — 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко — отправились кататься по Иртышу. Они вышли из дома на бульваре Архитекторов и до сих пор их местонахождение неизвестно. Омичи были одеты в футболки и шорты, с собой они взяли сапы. Как стало известно КП-Омск, пара состояла в гражданском браке.

У журналистов не оказалось единого мнения кому принадлежит якобы найденное на берегу Иртыша тело. Фото: скан с портала dzen.ru

В пресс-службе УМВД, на запрос КП-Омск сообщили, что тревогу забил брат женщины после того, как не смог дозвониться до нее в течение нескольких дней. Телефоны обоих находятся вне зоны доступа. Вчера, 29 мая, СУ СКР по Омской области начал расследование по факту исчезновения 43-летней жительницы города и ее 41-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Больше официальной информации от омских правоохранителей не поступало.

А сегодня, 30 мая, интернет буквально взорвался сенсационной новостью. Ссылаясь друг на друга, федеральные и омские СМИ поспешили сообщить, что найдено тело на берегу Иртыша. Официального подтверждения от омских правоохранителей пока нет. Поэтому возникла путаница — какие-то СМИ утверждают, что тело принадлежит Анатолию Бойко, а другие пишут о найденном теле Ольги Симочкиной. Редакция КП-Омск предлагает омичам, неравнодушно отнесшимся к происшествию, дождаться официальной информации от заслуживающих доверие источников.

