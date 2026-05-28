Взяли сапы и пропали: в Омске разыскивают молодую пару

Алексей и Ольга - опытные спортсмены. Фото: УМВД по Омской области

В УМВД по Омской области объявили в розыск 43-летнюю Ольгу Симочкину и 41-летнего Анатолия Бойко. Пара, предположительно, отправилась на сплав и пропала.

Как сообщили в УМВД, 25 мая Ольга и Анатолий 25 мая вышли из дома на бульваре Архитекторов и с тех пор их местонахождение неизвестно. Омичи были одеты в футболки и шорты, с собой они взяли сапы. Как стало известно КП-Омск, пара состоит в гражданском браке.

«Тревогу забил брат женщины после того как не смог дозвониться до нее в течение нескольких дней. Телефоны обоих находятся вне зоны доступа. О своих намерениях Ольга брату не рассказывала», — сообщили КП-Омск в пресс-службе УМВД.

Судя по странице Анатолия Бойко в соцсети «ВКонтакте», он является опытным спортсменом. Помимо сплавов, занимается сноубордом, летом катается еще и на скейте. За плечами пары — двухдневный сплав по реке Оми и трехдневный сплав по реке Ай в Челябинской области.

В УМВД по Омской области просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко, сообщить об этом в полицию по телефонам: 79-31-02, 8-999-457-53-38.

