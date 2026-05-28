Под Омском при столкновении с легковушкой погиб медбрат скорой помощи

Машина скорой помощи сильно пострадала от удара. Фото: прокуратура Омской области

Сотрудники Калачинской межрайонной прокуратуры организовали проверку по факту смертельной аварии, произошедшей вчера вечером, 27 мая, на трассе «Калачинск – Кабанье». В ДТП попала скорая помощь, погиб медбрат.

По предварительным данным, озвученным надзорным ведомством, инцидент случился в темное время суток на 9-м километре дороги. 41-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по версии следствия, нарушил правило безопасной дистанции. Он двигался в попутном с автомобилем скорой помощи направлении, но не рассчитал безопасный интервал и врезался в карету скорой.

Удар оказался настолько мощным, что обе машины вылетели с проезжей части и опрокинулись в правый кювет.

Несмотря на прибытие экстренных служб, спасти 32-летнего медицинского брата не удалось — он скончался мгновенно от полученных травм.

С тяжелыми увечьями госпитализированы оба шофера, а также двое пассажиров скорой помощи: в больницу доставлены мужчина 31-летний мужчина года рождения и 42-летняя женщина.

В прокуратуре подчеркнули, что это лишь предварительная картина происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают точный механизм ДТП и все сопутствующие факторы. Ход процессуальной проверки взят руководством Калачинского надзорного ведомства на особый контроль. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд отправил на принудительное лечение омича, захватившего заложника с топором

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ