По факту исчезновения омских сапбордистов возбудили уголовное дело

Фото: УМВД по Омской области

СУ СКР по Омской области начал расследование по факту исчезновения 43-летней жительницы города и ее 41-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет об Ольге Симочкине и Анатолии Бойко, о розыске которых накануне заявили в омской полиции. О паре нет известий с 26 мая.

По данным следствия, в полдень 25 мая пара ушла из дома, расположенного на бульваре Архитекторов. Направлялись они в сторону реки Иртыш — предположительно, чтобы покататься на сапах. Однако спустя двое суток, 27 мая, в полицию с заявлением о безвестном сестры обратился брат Ольги Симочкиной. Сестра перестала выходить на связь, ее телефон и телефон Анатолия недоступны.

До настоящего момента найти пропавших не удалось. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе наиболее вероятную — несчастный случай на воде. Сейчас проводятся поисковые мероприятия и необходимые следственные действия. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», что является стандартной процедурой при безвестном исчезновении людей, когда нельзя исключить криминальный характер событий.

Следственные органы обращаются к омичам: если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых или вы видели их 25 мая в районе Иртыша, пожалуйста, сообщите по телефону доверия Следственного управления: 395-506. Любая информация может помочь в розыске.

Отметим, что, как уже сообщала КП-Омск, Анатолий Бойко является спортсменом-любителем и имеет опыт долговременных сплавов.

