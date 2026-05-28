Инцидент произошел в селе Строкино Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

28 мая пресс-служба судов Омской области рассказала о нападении одного ученика на другого в школе в селе Строкино. В октябре 2025 года на перемене по коридору первого этажа пробегал восьмиклассник. Он увидел третьеклассника и ударил его кулаком в живот. Вечером пострадавший пожаловался на боль. На следующий день ребенка госпитализировали, а затем экстренно перевели в региональную детскую клиническую больницу для операции.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у мальчика диагностированы закрытая тупая травма живота, ушиб поджелудочной железы, разрыв селезенки. Повреждение квалифицировано как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Ребенок провел в стационаре 16 дней, из них 4 в реанимации. Перенес операцию, до настоящего времени ограничен в физических нагрузках и продолжает лечение», — поделились подробностями в пресс-службе.

Полицейские не установили причастность конкретного подростка к нападению. Колосовский райсуд постановил взыскать со строкинской средней школы в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда, судебных и транспортных затрат. Речь идет о 350 тысячах рублей. БОУ наказали за то, что дежурный учитель не присматривал за малолетним на перемене, вследствие чего был допущен инцидент.

«Суд применил руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 №1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина», а также Пленума ВС РФ от 15.11.2022 №33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда», — уточняется в сообщении.

Вынесенное решение не вступило в законную силу, его можно обжаловать в течение месяца.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что 16-летний юноша травмировал ногу на уличном тренажере в центре города.

