Теперь официально: омское СУ СК сообщило о найденном теле пропавшей Ольги Симочкиной

Фото пропавшей пары от пресс-службы УМВД по Омской области

В Омске в затоне на реке Иртыш найдено тело пропавшей 43-летней сапбордистки Ольги Симочкиной. По данным Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области, опознанный труп женщины обнаружен на берегу Иртыша, вблизи поселка Николаевка.

«Сегодня, 30 мая, в ходе организованных поисковых мероприятий в затоне реки Иртыш, вблизи поселка Николаевка, было обнаружено тело пропавшей 43-летней Ольги Симочкиной и два сапа. Совместно с сотрудниками полиции, спасателями и волонтерами, продолжаются поиски пропавшего мужчины — ее 40-летнего сожителя Анатолия Бойко», — говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Омской области.

В ведомстве также сообщают, что в настоящее время следователи работают на месте обнаружения тела. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что 25 мая омские сапбордисты — 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко — отправились кататься по Иртышу. Они вышли из дома на бульваре Архитекторов и пропали. В пресс-службе УМВД, на запрос КП-Омск сообщили, что тревогу забил брат женщины после того, как не смог дозвониться до нее в течение нескольких дней.

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