Семья 17-летнего парня, подозреваемого в тройном убийстве в Омской области, состояла на учете в ПДН

Стоп-кадры допросов Анны и Александра. Предоставлено СК РФ по Омской области.

Ночь с 21 на 22 января всколыхнула спокойную прежде жизнь в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. В одном из частных домов по улице Новая произошло тройное убийство. По предварительной версии следствия, неизвестный зашел в дом № 10 через открытую дверь со двора и без лишнего промедления зарезал 36-летнюю домохозяйку Александру Игнатенко, ее гражданского супруга 38-летнего Романа Бережного и 10-летнюю Ольгу, дочь женщины, которая страдала ДЦП и потому не могла сбежать от преступника.

Еще двоим детям Александры – 14-летней Наде (имя изменено) и 6-летнему Мише – удалось спастись от ужасной участи бегством. Девочка-подросток объясняла свое спасение тем, что отлучилась в туалет, и именно это сохранило ей жизнь. В других показаниях она уже говорила, что услышала ужасные крики матери и вырвалась из дома через окно. Добежала до соседей, там ей и помогли. Маленький Миша просто последовал за сестрой. Один из рядом живущих мужчин прибежал к дому, однако было поздно: он увидел только тела.

- Мы спали, и тут в окно кто-то сильно затарабанил. Я выскочил на улицу, а там дети стоят и плачут. Говорят: «Спасите! Рому режут, маму режут!». Я их завёл в дом, оделся. Зашел по дороге к другому соседу, к медику, мы втроем туда направились. Пришли, а там... Она лежала на веранде, дальше — ребёнок... В комнаты мы уже не проходили, чтобы не топтать, — рассказал односельчанин.

«Липовый» фоторобот

Затем Надя описала подозреваемого. Девочка утверждала, что в дом ворвался неизвестный огромный мужчина с бородой, в черном костюме и зимних галошах. По ее описанию, полицейские составили фоторобот. Мужчина на портрете был явно не из этого села. На вид мужчине было 45-50 лет, морщинистое лицо, рост 175 см.

Но как он сумел пройти незамеченным мимо пограничного контроля? – Все дело в том, что Юрьевка находится в приграничной зоне, в 5 км от соседнего Казахстана. Сотрудники ведомства круглые сутки дежурят, патрулируют село и окрестности. При этом родственники и знакомые потерпевшей семьи только руками разводили – как мимо них мог проскочить злоумышленник и остаться совершенно незамеченным?

- У нас нет таких в деревне, мы уже всех перебрали, его видела только старшая дочка убитой Александры. Мы и про границу думали… Если бы пришел кто-то посторонний, то начали бы что-то творить на краю деревни, а не в глубине. Он шел по наводке, потому что он ориентировался в доме до последней спальни, знал точно, куда идти, - рассказывала еще 22 января сестра убитого Романа Бережного.

Отмечали соседи и то, что сама Надя была одета в куртку и джинсы, в то время когда ее братишка успел выбежать в одних трусах, его она просто завернула в одеяло. Смущала следователей и некоторая путаница в показаниях спасшейся дочери. Надежду отправили на полиграф. Основные показания при повторной работе дал 6-летний брат.

Малыш заговорил...

По предварительной информации, он рассказал, что во время совершенных убийств сестра закрывала ему уши и глаза. Но мальчик все равно понял, что происходит. Как призналась следствию Надя, совершить преступление ей помог ее возлюбленный, 17-летний Александр. Подростки некоторое время встречались, но мать Анны была категорически против их отношений.

В комитете по образованию Павлоградского района пояснили, что семья парня состояла на учете ПДН, характеризовалась «опасным социальным положением», в семье парня воспитывали сразу четверых детей, а у него самого были явные проблемы с обучением, парень не усваивал материал и получал плохие отметки.

Семью Нади, напротив, и соседи, и различные ведомства характеризуют как положительную. Четыре года назад 36-летняя мать Нади с тремя детьми переехала жить к Роману. Жили хорошо и дружно, вместе вели большое хозяйство – держали овец, баранов, коров, копили деньги. У Романа от первого брака также есть 20-летний сын. Он учится в городе, и отца навещает от случая к случаю. Может, если бы и во время злополучных выходных приехал в Юрьевку, отец, мачеха и сводная сестра остались бы в живых.

Множественные раны

Как пояснил на следствии подозреваемый 17-летний Александр, на тяжкое преступление его подбила возлюбленная. Во-первых, девушка хотела отомстить матери за запреты, в том числе на эти отношения. Во-вторых, на протяжении некоторого времени отчим Роман к ней якобы неоднократно приставал. К слову, последнее не находит своего подтверждения. Односельчане единодушно характеризуют убитого как веселого, простого и работящего мужчину, который всегда готов прийти на помощь и выручить соседей. 10-летняя девочка была убита случайно, поскольку стала свидетелем расправы и видела подозреваемого.

По предварительной информации, девочка специально оставила дверь открытой на ночь. Александр пришел после часа ночи. Для совершения преступления он специально заточил штык-нож, которым пользуются в скотоводстве. Парень сразу направился в спальню к отчиму, на теле Романа обнаружено 38 ножевых ранений. При этом на телах Александры и Ольги – только по семь ран. Следователи считают, что от матери и сестры избавилась сама Надя.

В данный момент подростков заключили под стражу, расследование продолжается.

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