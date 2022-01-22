Ворвался ночью с ножом: в Омской области жестокий убийца расправился с 10-летней девочкой и ее родителями

Двое малышей после событий страшной ночь потеряли родителей и маленькую сестру. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 22 января в одном из домов деревни Юрьвка Павлоградского района Омской области разыгралась трагедия. Сотрудниками Следственного комитета по региону были обнаружены тела семьи - 35-летней женщины, ее 10-летней дочери и 38-летнего главы семьи, который приходился девочке отчимом.

Все трое погибли от насильственной смерти: на телах убитых - ножевые ранения. Еще двое детей из этой же семьи - 14-летняя девочка и ее 6-летний брат - спаслись от страшной участи, убежав из дома к соседям.

По предварительной информации, убийство произошло ночью. Неизвестный ворвался в дом к потерпевшим. Другие подробности в интересах следствия пока не раскрывают. От соседей той же деревни стало известно только то, что в этом доме жили по-старинке и никого не боялись, на ночь дверь не запирали. Возможно, неизвестного пока преступника это и спровоцировало на совершение страшного убийства.

Во всем остальном семья характеризуется положительно.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты осматривают место происшествия, изымают следы преступления и предметы, представляющие интерес для следствия, проводятся допросы односельчан и другие мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, - прокомментировали случившееся в пресс-службе СК России по Омской области.

По факту убийства следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ход расследования находится под особым контролем.