В Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из трех человек

С ребенком, матерью и отчимом неизвестный расправился с особой жестокостью. Фото: Андрей АБРАМОВ

21 января в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти, сообщает «Новый Омск». У погибших мужчины, женщины и десятилетней девочки - множественные ножевые ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход его расследования.

Другие подробности не уточняются, подозреваемого ищут.