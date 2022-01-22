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Общество22 января 2022 5:28

В Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из трех человек

Среди жертв неизвестного преступника оказалась 10-летняя девочка
Наталья ВИРКУНЕН
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С ребенком, матерью и отчимом неизвестный расправился с особой жестокостью.

С ребенком, матерью и отчимом неизвестный расправился с особой жестокостью.

Фото: Андрей АБРАМОВ

21 января в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти, сообщает «Новый Омск». У погибших мужчины, женщины и десятилетней девочки - множественные ножевые ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход его расследования.

Другие подробности не уточняются, подозреваемого ищут.