«Все спали, зашел какой-то мужик»: под Омском двое детей чудом спаслись из дома, где убивали их родителей и сестру

Так выглядит дом, где жила семья. Ухожен. Во дворе порядок. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Сегодня, 22 января, произошло кровавое убийство семьи в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Журналисты КП-Омск побывали на месте жестокой расправы и поговорили с соседями семьи. Односельчане произошедшим шокированы, они и предположить не могли, что в мирной деревне, где на ночь даже не закрывают двери, могло случиться подобное.

Дети стучались к соседям за помощью

Большое хозяйство, четверо детей и другие сельские заботы. Соседи зверски убитой в селе семьи теряются в догадках, кто мог так бездушно зарезать трех человек, в том числе и 10-летнюю девочку-инвалида. 36-летняя хозяйка дома только недавно отметила день рождения, ее 38-летний муж - крепкий хозяйственник, работал на местной ферме. Дома семья держала скотину, много работала, помогали и дети. Что-то страшное случилось ночью с 21 на 22 января.

Чуть позже полуночи 14-летняя девочка и 6 -летний мальчик - дети той семьи - начали стучать по домам соседей. Откликнулись на мольбы о помощи лишь во втором доме, куда прибежала девочка. Оттуда то и вызвали полицию. Сейчас дети находятся у сестры убитого. С детьми работают психологи.

- Это было полвторого ночи. Говорят, все спали, зашёл мужик какой-то. Одна девочка у них инвалид, порезал её всю. Непонятно, как удалось сбежать другим ребятишкам, - рассказала КП-Омск соседка семьи. Впрочем, скорее всего загадки нет: дети объяснили, что вылезли в окно, пока мужчина вершил расправу над их близкими.

Проникнуть в дом убийце удалось, потому что двери не были заперты. Как признаются местные жители, здесь многие живут так - по-старинке.

- Да, мы никогда тоже не закрывались. Все здесь так живем. Теперь будем меня семейные устои и запираться, - подчеркнула наша собеседница.

"Они были хорошие и спокойные"

По словам соседей, глава семьи 38-летний Роман с детства жил в этой деревне, работал у местного фермера. С гражданской супругой 35-летней Александрой вместе уже четыре года. Сама она из райцентра, что в пару десятках километров от деревни, где произошла страшная трагедия. Когда стали жить вместе, у женщины уже было трое детей, а у Романа сын от предыдущего брака. Сейчас парню 20 лет, он учится в Омске. Соседи говорят: слава богу, что он не приехал домой на выходные.

Про саму Александру рассказывают, что была чистоплотной женщиной. В семье жили мирно. Всегда помогали соседям по хозяйству. Что касается бывшего мужа покойной, "неплохой мужик, живет недалеко - в соседнем селе" .

- Летом всегда забирал детей к себе погостить. На месяц или полтора точно, - подчёркивает соседка.

Отметим, что село Юрьевка Павлоградского района находится в 110 км от Омска. Граничит с территорией Республики Казахстан. Попасть в саму деревню, где насчитывается более 300 дворов, достаточно сложно, все пути охраняются пограничниками.

Сейчас полиция и следователи продолжают разбираться в деталях громкого дела и пытаются найти преступника. А жители села, которые раньше были уверены в своей безопасности, теперь боятся лишний раз выйти на улицу.

- Живём в деревне и никогда бы не подумали, что такое может быть. Раньше по вечерам прогуливались, а теперь страшно, - заключила наша собеседница.

А вот и подозреваемый в убийстве

Сейчас правоохранители вовсю разбираются с ситуацией. Опубликован фоторобот подозреваемого в страшной трагедии, его нарисовали со слов спасшейся старшей девочки. Кто это - полицейские даже не намекают, тайна следствия. Сельчане же надеются, что убийца - все же человек приезжий, случайный, и теперь не придется все время бояться своих же соседей.