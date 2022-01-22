Опубликован фоторобот жестокого убийцы, который зарезал семью с 10-летней дочкой в Омской области

Подозреваемого объявили в розыск

Полицейские объявили в розыск подозреваемого в зверском убийстве семьи в Омской области, в селе Юрьевка. Сегодня утром тела мужа и жены, а также 10-летней девочки нашли в частном доме в этом населенном пункте. Еще двое детей - 14-летняя девочка и 6-летний мальчик - успели убежать к соседям.

Вспомнить внешность нападавшего смогла старшая дочка, именно с ее слов и составили фоторобот подозреваемого, который распространили в соцсетях и по всем полицейским патрулям области. Источник сообщает, что девочка рассказала немного и о деталях нападения: неизвестному открыла хозяйка семьи, он сначала ударил ножом ее, потом напал на мужчину. Дети успели убежать через окно и скрыться у соседей.

- По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина, примерный возраст 45-50 лет, худощавый, лицо морщинистое. Вероятнее всего носит бороду, был одет в темные штаны, куртку, черную шапку и короткие галоши, - сообщается в распространенной ориентировке.

- Если вы располагаете какой-либо информацией о преступнике, сообщите в полицию по телефонам 79-37-92 или 102. Конфиденциальность гарантируется, - просят правоохранители.

Здесь и произошла трагедия. Фото СУ СК

Появились подробности и о членах погибшей семьи. По данным социальных служб, к ним не было никаких претензий. У 10-летней девочки была инвалидность, именно поэтому брат с сестрой не смогли спасти и ее тоже. Соседи о семье отзываются положительно и отмечают, что погибшая женщина была хорошей матерью, а дети всегда помогали взрослым по хозяйству. 38-летний хозяин семьи работал в местном фермерском хозяйстве, а его жена недавно отметила день рождения, ей исполнилось 36 лет.

Семья занималась фермерским хозяйство, держала скотину. Правоохранители предполагают, что убийца хотел ограбить их. Соседи также считают, что это мог быть приезжий, кто-то, кто приехал в деревню на выходные к друзьям или родным. Для поисков в село прибыли сотрудники омской полиции. Сейчас розыскные действия продолжаются. Подробностей в интересах следствия полиция не раскрывает.

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