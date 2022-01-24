Следователи подозревают старшую дочь в убийстве родителей и сестры-инвалида под Омском

Подозреваемый 17-летний возлюбленный старшей дочери показал, где спрятал орудие преступления и окровавленную одежду

Следственный комитет РФ по Омской области сообщил о подозреваемых в кровавом убийстве целой семьи в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. По версии следователей, организовать нападение могла старшая дочь, а осуществить это жестокое преступление помог её 17-летний возлюбленный.

- 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около 2 часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать. После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой 6-летнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности,- пояснили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на теле 38-летнего отчима нашли около 24 ножевых, у матери и девочки — по семь.

Напомним, что 14-летняя девочка вместе с братом убежали к соседям за помощью, когда семью убивал неизвестный. Как говорят следователи, описанного полиции мужчину она выдумала. Первым следователям всё рассказал мальчик, после полиграфа раскололась и девушка. Сейчас подозреваемые взяты под стражу. Расследование продолжается.