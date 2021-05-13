Рыдал и просил не забирать его из детдома: В Омске 9-летнего мальчика в семье избивали до полусмерти

Ивана (на фото справа) обвиняют в истязании собственного ребенка.

ЧП случилось в многодетной семье, живущей на окраине Омска. Отца обвинили в систематическом и жестоком истязании 9-летнего сына. По версии следствия, эта история длилась, как минимум, в течение месяца. В итоге все открылось после того, как учительница Коли (имя изменено) заметила у него на лице синяк. После осмотра медиками выяснилось, что у мальчика есть и другие травмы и ссадины на теле. С диагнозом «синдром жестокого обращения с детьми» он попал в отделение нейрохирургии ДГКБ № 3. А домой к Вороновым (фамилия изменена) пришла полиция.

В нейрохирургическом отделении больницы, куда попал Коля, ему поставили диагноз «синдром жестокого обращения с детьми»

После проверки инцидента главу семейства Ивана (имя изменено), который уже был ранее судим, отправили на время следствия в СИЗО. Пятерых детей сначала изъяли из семьи и поместили в детдом, потому вернули матери.

«Комсомольская правда в Омске» пообщалась с Татьяной (имя изменено) и выяснила, как она допустила случившееся. Приводим ее историю, но не исключаем, что многое женщина могла исказить, чтобы выгородить своего мужа.

Она рассказала, что познакомилась с мужем, когда ее старшей дочке от другого мужчины было всего три месяца. Сестра уступила Тане свою половину дома. Иван как-то приехал в гости к хозяевам второй квартиры. Они познакомились и вскоре начали жить вместе.

- Чем он вам понравился?

- Ну а что – работящий мужчина. Непьющий... почти. Взял меня с маленьким ребенком и воспитывал ее как свою дочь. Я знала, что он был судим – что-то украл у своего начальника. Но это случилось задолго до нашего с ним знакомства.

- Ваш муж постоянно избивал Колю? Как получилось, что вы об этом не знали?

- Да не постоянно он его бил, а один раз только. В январе, кажется, это произошло. Я с дочкой пошла в поликлинику – у нее слабые сосуды и иногда идет носом кровь. Возвращаемся, а у Коли синяк на лице. Поднимаю майку, на пояснице еще один. Внизу он мне не дал посмотреть, постеснялся. Я настаивать не стала. Начала выяснять, кто это сделал. Он сначала начал обманывать. Сказал, что его мальчишка-старшеклассник избил. У них в 71-й школе есть один хулиган, который всех обижает. Звоню его матери, выяснилось, что тот мальчик ни при чем. Тогда Коля придумал новую историю, что на него напал ученик из Машиной (старшая сестра, имя изменено) школы. Но его оттуда точно никто не знает. В итоге он сознался, что это папа сделал. Иван отрицать не стал, сказал, что он избил. Я устроила ему скандал. А утром Коля спрашивает: «Мне идти в школу?». Я говорю: «Иди, что делать». Там учительница увидела синяк и сообщила медикам и в полицию.

- А почему вы этого не сделали?

- Не хотела, чтобы все узнали, что у нас ребенок с особенностями. Муж, даже увидев, что к дому идет полиция, попросил нас с детьми не рассказывать про странности Коли. Говорит: «Пусть лучше я в тюрьме отсижу, чем ребенку жизнь сломают в психбольнице».

Иван воспитывает пятерых детей, но проблемы возникли, по словам его жены, только со старшим сыном Колей.

- Коля называет отчима папой?

- Я не знаю, почему в материалах уголовного дела написано, что Коля – пасынок. Он родной сын. Просто, когда с ним следователь разговаривал, зачем-то сказал, что Иван – его отчим. А потом спрашивала, зачем он это сделал. Говорит: «Ну Маше ведь отчим, значит, и мне тоже». Старшая дочь, кстати, папу очень любит. Четыре года назад «добрые» люди объяснили ей, что она не родная Ивану. Нам пришлось все рассказать. Она прорыдала, но в отношениях ничего не изменилось. Мы показали дочке родного отца. Спросили, хочет ли она с ним общаться. Нет, говорит, у меня один папа. Она и сейчас плачет, переписывается с ним и заставляет меня писать ему в изолятор. Хочет пойти в суд его защищать.

- А других детей Иван обижал?

- Нет. Конфликты у них только с Колей. При этом он его больше других любит. Это его первый ребенок, сын. Он самый избалованный из всех пятерых детей. Остальных иногда за провинности мы на сутки лишаем сладкого. Для него обычно наказание заканчивается уже через час, отец не выдерживает. Вот Коля и привык требовать все, что ему хочется. В 9 лет уже курит.

- Наверное, вы курите, вот он и берет пример.

- Да, мы с мужем курим, но ведь не душим же людей! Мы пытались выяснить, где он такого набрался. Молчит.

Со старшей дочкой у Ивана отличные отношения. Девочка даже собирается идти на суд, чтобы защитить папу.

- За что все-таки отец его избил?

- Ну скажем так – Коля у нас чудит. Надо было, конечно, вести к врачам, но мы боялись, что его заберут в психиатрическую больницу. Скрывали до последнего, думали: подтянем оценки, отдадим его в Кадетский корпус, там исправится. После армии-то можно и на хорошую работу устроиться. Но в итоге все вот так открылось... Он и раньше уже душил и поджигал сестер. Один раз и меня – поднес сзади горящую палку и поджег на мне одежду. Несколько раз на нас кидался – то с ножом, то с отверткой. В этот раз муж работал во дворе. Заходит в комнату, а там на металлическом каркасе детского кресла на веревке висит 1,5-годовалый Миша (имя изменено) – Коля повесил. Чуть не задохнулся ребенок. Муж говорит, как увидел это, у него в голове все от злости помутилось. Оторвал перекладину от детской кровати и начал бить Колю. Очень сильно избил.

По словам Татьяны, Коля все происходящее объясняет игрой. Также женщина обвиняет его в постоянном воровстве. А с недавнего времени сын начал ее шантажировать. В качестве доказательства женщина выслала видео, как мальчик бьется о холодильник. Якобы он угрожал разбить себе голову и рассказать учительнице, что это его сделала мать – если та не купит ему дорогой смартфон.

Сейчас мальчику выписали таблетки, которые он принимает по три раза в день. Но изменений в поведении ребенка, по утверждению матери, пока нет. По окончании учебного года она собирается отправить его на обследование, чтобы оформить инвалидность на сына.

Настораживает в ее собственном рассказе вот, что – мальчик пытался нанести себе увечья, едва не приведшие к смерти, когда его только привезли в детский дом и рыдал, когда его оттуда забирала мама.

- Мне оттуда позвонили, когда увидели, что натворил Коля. Говорю, не обращайте внимания, это у него такие игры. При этом я же его просила не чудить хотя бы там, чтобы все не открылось. Но он разве меня слушает...

- А почему он не хотел возвращаться к вам?

- Говорил, что ему в детдоме нравится, а дома сестры, которых он ненавидит.

25 мая в Ленинском суде состоится заключительное заседание в отношении Ивана Воронова. Приговор ему могли вынести еще 11-го, но сторона защиты предложила отложить это и сначала опросить детей подсудимого. Мужчина попросил судью заслушать показания его старшей дочери Маши. Однако неясно, как слова 11-летней, хоть и очень искренней девочки, отменят тот факт, что мужчина до полусмерти избил другого, пусть и крайне проблемного, ребенка.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба прокуратуры Омской области:

По версии следствия, мужчина истязал своего 10-летнего пасынка путем систематического нанесения ему побоев и иных насильственных действий, причинении ему физических и психических страданий. В период с января по февраль 2021 года фигурант дела неоднократно наносил телесные повреждения ремнем и деревянной палкой ребенку, используя малозначительный повод в виде непослушания ребенка.

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