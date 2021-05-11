ЧП в многодетной семье из Омска: Отчим месяц истязал 10-летнего пасынка

Отчим избивал ребенка по каждому незначительному поводу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске будут судить 38-летнего бывшего зэка, который истязал своего 10-летнего пасынка.

- По версии следствия, мужчина истязал своего 10-летнего пасынка путем систематического нанесения ему побоев и иных насильственных действий, причинении ему физических и психических страданий, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В период с января по февраль 2021 года фигурант дела неоднократно наносил телесные повреждения ремнем и деревянной палкой ребенку, используя малозначительный повод в виде непослушания ребенка.

Пострадавшего мальчика и еще четверых детей временно изымали из семьи и помещали в социально-реабилитационный центр. Но после того, как угроза в виде отчима исчезла, их вернули матери. Садиста на время следствия отправили в СИЗО.