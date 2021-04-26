Омич, жестоко убивший беременную девушку и сжегший труп, получил 18 лет тюрьмы

На суде омич просил снисхождения из-за эмоционального состояния. Фото: Анна МИКУЛА

История любви и ненависти двух молодых омичей пришла к печальному итогу, и потрясла всех своей жестокостью. Марина и Дмитрий некоторое время встречались, но планы на будущее у них не совпали: девушка хотела семью и детей, а парень о таком даже не задумывался. Через некоторые время они расстались. Дмитрий Васюкович отправился на заработки в Москву, а Марина осталась в Омске. Она забеременела и долго не знала, что делать с ребенком, но решила все же родить от любимого человека.

Когда об этом узнал Васюкович, он ожидаемо не обрадовался. Мужчина не хотел этого ребенка, но делать аборт было уже поздно. Тогда он, видимо, и решил исправить все леденящим кровь способом - убить мать своего будущего ребенка. Для этого он подготовился, специально вернулся в Омск под предлогом навестить мать, но уже продумал, как скрыться от следствия.

Васюкович назначил Марине встречу у нее дома, машину оставил в соседнем дворе, прихватил сменную одежду и канистру бензина, а телефон предусмотрительно оставил дома. Спокойного разговора не получилось: молодые люди поссорились. Васюкович забил Марину железной трубой, а потом поджег квартиру и ушел. При этом чудом не пострадали другие жильцы дома.

Сосед Марины вышел выносить мусор ночью и заметил дым, валивший из квартиры. Девушка жила на первом этаже, поэтому почти весь подъезд мог быть отрезан от пути к спасению, если бы огонь успел распространиться. Уже через несколько часов Дмитрий Васюкович спокойно летел обратно в Москву.

Во время суда, Дмитрий вел себя спокойно и сдержано. Когда ему предоставили последнее слово, говорил много о том, что сожалеет о произошедшем и готов возместить ущерб.

- Всеми возможными способами постараюсь возместить ущерб, который понесла потерпевшая сторона. Я хочу, чтобы все поняли, что я сожалею и искренне раскаиваюсь в том, что произошло. Хочу попросить у суда снисхождения и принять во внимание мое сильное эмоциональное напряжение, - говорил Дмитрий на суде.

Для него просили максимального наказания в виде 19 лет лишения свободы и 2,5 миллионов компенсации семье потерпевшей.

Сегодня, 26 апреля, Омский областной суд вынес приговор Дмитрию Васюковичу. Судья назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год. Также ему предстоит выплатить семье погибшей 2,5 миллионов рублей. Но никакие деньги уже не смогут вернуть матери Марины ее дочь и нарожденного внука.