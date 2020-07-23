«Он же добрый!»: Близкие друзья омича, убившего беременную подругу, не понимают, как он дошел до такого зверства

В Омске продолжают расследовать историю практически средневекового по жестокости преступления. 32-летнюю Ирину Вдовину (имя и фамилия изменены), находившуюся на восьмом месяце беременности, насмерть забили металлической трубой в ее собственной квартире. Потом труп облили бензином и подожгли. Все происходило глубокой ночью и только чудом не погибли другие люди. Пожар был на первом этаже, подъезд почти моментально наполнится едким дымом, отрезав выход на улицу жильцам верхних этажей.

ЧП заметил один из соседей, выходивших вынести мусор. Он вызвал пожарных. Даже после того, как потушили огонь было ясно – в квартире недавно сделали ремонт, хозяйка очень ее любила и содержала в абсолютном порядке. Также сразу стало ясно, что умерла она еще до пожара – все вокруг было залито ее кровью, не девушке не было живого места, настолько сильно ее избили. По следам криминалист определил, что все началось на кухне, Ирина пыталась укрыться в комнате, но там ворвавшийся к ней маньяк настиг ее и добил.

Погибшей было всего 32 года.

Каким же было удивление всех вокруг, когда обвиняемым оказался не маргинальный наркоман, отправившийся на грабеж, а вполне благополучный «московский» жених девушки и отец ее нерожденного малыша Никита Васин (имя и фамилия изменены). Пока главная версия, почему 35-летний мужчина пошел на такое зверство – нежелание платить алименты, которые с него якобы требовала Вдовина. То есть, убивая его он знал, что лишает жизни и собственного ребенка. Более того, по версии следствия, он вернулся из Москвы, где устроился на хорошо оплачиваемую работу, как раз, чтобы «решить проблему».

В жестокой расправе над беременной женщине обвиняют ее бывшего молодого человека. Фото: СУ СК России по Омской области

Немногочисленные друзья предполагаемого убийцы до сих пор не могут поверить, что Никита – слишком мягкий и безотказный – может быть причастен ко всему этому ужасу. А мать молодого человека и вовсе из-за его женственного характера до недавнего времени считала, что сын – гей.

– Про гея – это, конечно, полный бред, – рассказал «Комсомолке» близкий друг Васина, с которым они знакомы уже давно. – Он – мой одногруппник по Транспортному университету, по окончании вуза работали в одной организации. Полгода его не видел. И вот сейчас, когда узнали с женой, что он натворил, в шоке были несколько дней. Поверить не могли, что он мог такое совершить. Почему??? На этот вопрос у меня ответа нет... С девушками у него действительно не ладилось. Когда мы учились, была одна. Но они с ней расстались лет 10 назад. Про Ирину я почти ничего не знал, даже не видел ни разу. Просто он как-то в разговоре сказал еще в прошлом году, что появилась девушка, живет на Северных. И все. А в последнее время, насколько я знаю, серьезного особо ничего не было, непостоянные встречи. Полгода он в Москве работал, может, там что-то и было.

– Сейчас основная версия, что он убил Ирину, якобы, из-за того, что не хотел ребенка? Он вообще был агрессивным?

– Тему детей и женитьбы мы как-то никогда с ним не затрагивали. Одно могу сказать – он добрый человек! Всегда поможет, никогда мне ни в чем не отказывал. Поэтому я и нахожусь в таком шоке от того, на что он пошел. Нет этому никакого объяснения...

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