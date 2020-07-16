«Я думала сын гей»: Мать омича, убившего свою беременную девушку, не знала о его романе

КОГДА НАШЛИ ТРУП БЕРЕМЕННОЙ, БЫЛО СРАЗУ ЯСНО – ОНА ПОГИБЛА ЕЩЕ ДО ПОЖАРА

Трагедия случилась в 9-этажной новостройке на улице 28-й Северной на окраине Омска. Поздно ночью вышедший на улицу, чтобы вынести мусор, жилец заметил клубы черного дыма, вырывавшиеся из окна квартиры на первом этаже. Мужчина вызвал пожарных и побежал будить соседей. Выяснилось, что в горящей квартире может находиться молодая хозяйка Ирина Вдовина (имя и фамилия изменены), которая была на 8-м месяце беременности.

После того, как огонь потушили сотрудники МЧС действительно обнаружили в квартире ее тело. Практически сразу было ясно: умерла она еще до ЧП, все вокруг было залито кровью. На место приехали сотрудники следственного комитета и полиции. А под утро обо всем сообщили маме погибшей девушки.

– Обычно у людей начинается истерика в таких случаях, – вспоминают соседи. – А эта женщина была в таком шоке, что просто вышла из этой квартиры в невменяемом уже состоянии, села тихонько на улице и плакала, и плакала... Так несколько часов подряд. Кажется, она даже перестала понимать, что происходит вокруг нее.

Как рассказала «Комсомолке» подруга убитой, ее мама сейчас находится настолько в тяжелом состоянии, что они опасаются за ее рассудок. Женщину до сих пор даже не могут опросить следователи.

– Она татарка, а у мусульман не принято громко выражать свои эмоции, поэтому всю боль от потери единственного ребенка и неродившегося внука она сейчас переживает молча, – говорит подруга Ирины.

«Я ЖИТЬ НЕ МОГУ ПОСЛЕ ЕЕ СМЕРТИ!»

Однокурсники и коллеги по работе уже начали сбор средств, чтобы хоть как-то помочь убитым горем родителям молодой женщины. Только семья пока просит о единственной помощи – оставить их в покое и не расспрашивать о случившемся.

– Я говорить не могу, жить не могу... Одна надежда, что этого ублюдка накажут! – единственное, что смогла нам сказать мама погибшей.

Погибшей было всего 32 года.

Сейчас главный подозреваемый в зверской расправе над Ириной – 35-летний отец ее нерожденного ребенка Никита Васин (имя и фамилия изменены). По версии следствия, он забил Вдовину насмерть металлической трубой, потом облил тело бензином и устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

Сначала он отрицал свою вину, защищала его и мать:

– Какая девушка! – изумилась она на допросе. – Я вообще думала, что сын – гей. Мы в одной квартире жили до того, как он переехал в Москву, никаких подруг у него за 35 лет жизни не было. Я и про эту ничего не знала.

Потом Васин все-таки сознался в убийстве, но придумал новую версию: все произошло в состоянии аффекта. Мол, приехал к Ирине, чтобы обсудить, как будут жить дальше, а она начала ему угрожать, что подаст на алименты. Якобы, бывшая девушка его шантажировала. Вот он и схватил попавшуюся под руку трубу, но к убийству заранее не готовился. Но здесь почти ничего не сходится с фактами.

«КАК Я ВОСПИТАЮ РЕБЕНКА, ТЕБЯ НЕ КАСАЕТСЯ!»

Уже точно известно, что полгода они с Ириной вообще не общались – ни в соцсетях, ни по телефону. А шантажировать человека, с которым не поддерживаешь никаких контактов, довольно проблематично. Версия об убийстве из ревности тоже несостоятельна. Васин точно знал, что ребенок его. Он был записан как отец малыша даже в медкарте Ирины. Других мужчин после расставания у нее не было.

– Последний раз они виделись в декабре, – рассказывает подруга Вдовиной. – А в январе она сказала ему, что беременна. Никита спросил, что она планирует делать. Ира сказала, что это его не должно волновать, она родит для себя. Думаю, она решилась на такой шаг, потому что все вокруг давили: тебе уже 32 года, надо рожать! Но она была вполне самостоятельной, работала бухгалтером в хорошей фирме. Недавно купила себе квартиру, сделала там ремонт. Вообще была очень светлым, жизнерадостным человеком. Мы до сих пор не можем поверить, что такое несчастье случилось именно с ней. Это просто непостижимо!

Не подтвердилось и утверждение Васина, что он не готовился к убийству и не отдавал отчета своим действиям, когда расправлялся с жертвой.

Выяснилось: узнав, что Ирина беременна, он уехал работать в столицу, там устроился на хорошую работу. А спустя полгода вернулся в Омск к маме, уже явно планируя избавиться от бывшей девушки и собственного ребенка. Он без предупреждения нагрянул к ней в час ночи – незадолго до рейса обратно в Москву. Мужчина предусмотрительно «забыл» дома сотовый – чтобы его поездку нельзя было отследить по биллингу. Несмотря на свободные парковочные места прямо возле дома Ирины, он оставил машину за несколько дворов от него. При этом с собой он прихватил сменную одежду, в которую переоделся после убийства, и канистру с бензином.

В жестокой расправе над беременной женщине обвиняют ее бывшего молодого человека. Фото: СУ СК России по Омской области

Чтоб именно толкнуло не маргинала, а вполне приличного на первый взгляд молодого человека с высшим образованием и хорошо оплачиваемой работой на такое средневековое зверство, еще предстоит выяснить. Никите назначили психиатрическую экспертизу. Но если медики придут к выводу, что он вменяем, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту жестокого убийства беременной женщины. В настоящее время по ходатайству следствия подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца. Проводятся допросы свидетелей, назначены судебно-медицинская, биологическая и другие экспертизы. Расследование продолжается.