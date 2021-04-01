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Общество1 апреля 2021 9:34

Омичу, который жестоко убил свою беременную девушку, грозит до 19 лет колонии

По предварительным данным, мужчина боялся, что сожительница будет требовать от него алименты
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омич убил бывшую возлюбленную из-за того, что не хотел жениться и заводить ребенка.

В Омске подходит в завершению судебный процесс по уголовному делу в отношении 35-летнего Дмитрия Васюковича, который жестоко убил свою сожительницу, находившуюся на большом сроке беременности.

Напомним, трагедия случилась поздно вечером 12 июля в доме на улице 28-й Северной. По версии следствия, Васюкович все спланировал заранее. Узнав, что его бывшая девушка Марина беременна и не собирается делать аборт, он приехал в Омск, чтобы избавиться и от нее, и от собственного нерожденного ребенка. Он объяснил позже: боялся, что пассия начнет требовать от него алименты.

Васюкович пришел к Марине домой, устроил ссору, забил ее насмерть металлической трубой. Потом, чтобы скрыть следы преступления, облил труп бензином и поджег. От большей трагедии спасла случайность. Один из жильцов дома уже ночью вышел выносить мусор и увидел густой дым, который шел из квартиры на первом этаже. Если бы происшествие вовремя не заметили и не вызвали пожарных, огонь бы распространиться дальше и могли пострадать другие жильцы многоэтажки.

Предполагаемого убийцу задержали. Уголовное дело в отношении Васюковича рассматривают в Омском областном суде.

– Сегодня, 1 апреля, состоялись прения по данному уголовному делу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Государственный обвинитель предложил суду назначить подсудимому окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года после отбытия основного наказания.

На следующем заседании, 5 апреля, подсудимому будет предоставлено право на последнее слово.

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В Омске продолжают расследовать историю практически средневекового по жестокости преступления. 32-летнюю Ирину Вдовину (имя и фамилия изменены), находившуюся на восьмом месяце беременности, насмерть забили металлической трубой в ее собственной квартире. Потом труп облили бензином и подожгли. Все происходило глубокой ночью и только чудом не погибли другие люди. Пожар был на первом этаже, подъезд почти моментально наполнится едким дымом, отрезав выход на улицу жильцам верхних этажей. (Подробнее...)