"Смотри мне в глаза, тварь!": Мать погибшей беременной омички на суде обратилась к убийце дочери

Омич убил бывшую возлюбленную из-за того, что не хотел жениться и заводить ребенка.

До суда дошло дело 35-летнего Дмитрия Васюковича. 12 июля 2020 года во время пожара на улице 28-я Северная в квартире нашли тело молодой беременной девушки. После расследования выяснилось, что к смерти девушки причастен именно Васюкович. В последнее время подозреваемый проживал в Москве, а до этого находился в Омске и состоял в романтических отношениях с погибшей Мариной. Девушка забеременела, но Дмитрий, не зная об этом, уехал в Москву. Марина решила сообщить ему о ребенке, для этого позвонила ему в другой город. Девушка не подозревала, что новость о нежеланном отцовстве вызовет у Васюковча такую реакцию. Он приехал в Омск и в роковой день 12 июня встретился с бывшей возлюбленной. Молодые люди поссорились из-за нежелания Дмитрия жениться и заводить ребенка. Он настолько вышел из себя, что забил Марину железной трубой насмерть, а когда понял, что совершил, облил тело и диван легковоспламеняемой жидкостью и поджог, чтобы скрыть следы.

Сегодня, 23 марта, в Омском областном суде рассмотрели уголовное дело. На заседании Васюкович заявил, что признается в убийстве, но убивать специально он не планировал. Адвокат подсудимого добавил, что в момент преступления омич находился в состоянии сильного волнения, передает «Новый Омск» из зала суда.

Свидетелями на суде выступили две подруги погибшей. Обе рассказали, что девушка искренне любила Васюковича и хотела родить от него ребенка. По словам одной из них, Алены Морозовой, безответная любовь к подсудимому длилась около 10 лет.

- Диме она написала, что беременна, а он ответил: не хочет отношений и нужно делать в аборт. Она просила его сдать анализы по поводу болезни, он их не сделал. Предлагал даже оплатить аборт, потом не брал трубку. Она надеялась, что он опомнится, просматривала его страницу и переживала, что он переехал в Москву, - рассказала девушка об отношениях несостоявшейся пары.

Выступила в суде и мать Васюковича. Женщина рассказала, что растила сына одна, отец ушел из семьи, но пока жил с ними, постоянно издевался над ребенком. А склонность к вспыльчивости и агрессии он проявлял с детства. Это подтвердила и психиатрическая экспертиза.

- Психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый хроническим и психическим заболеванием не страдает, на момент преступления был здоров. Индивидуальные особенности личности: эгоцентризм, обидчивость, тенденции к потакание своих слабостям, пренебрежительное отношение к окружающим, - говорится в заключении.

Присутствовала на суде и мать погибшей девушки, Альфия.

- Она хотела получить статус одинокой мамы, не было проблем, как воспитать ребенка. Марина хотела, чтобы у малыша были голубые глаза. Голубые, как у Димы. Смотри мне в глаза, тварь!, - обратилась она к подсудимому во время выступления. - Марина мне сказала : «Мама, ты мне будешь помогать воспитывать ребенка?». Мы не хотели ничего от него и родственников, даже отчество и фамилию, - подытожила мать Марины.

Альфия потребовала от Васюковича возместить 377 тысяч за ремонт квартиры и выплатить ей 1,5 миллиона моральной компенсации. Приговор судом еще не вынесен. Следующее заседание назначили на 25 марта.