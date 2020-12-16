Омича, зверски убившего свою беременную подругу, признали вменяемым

В жестокой расправе над беременной женщине обвиняют ее бывшего молодого человека. Фото: СУ СК России по Омской области

В Омске завершено расследование бесчеловечной истории, случившейся этим летом. По версии следствия 35-летний Дмитрий Васюкович жестоко убил собственную девушку, которая на тот момент находилась на девятом месяце беременности.

Преступление своей бессмысленностью и зверством поразило даже видавших виды силовиков. Естественно, встал вопрос о вменяемости Васюковича. Накануне стали известны психиатрической экспертизы.

– Проведенной во время расследования судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что обвиняемый не страдает психическим заболеванием, осознает общественную опасность своих действий и может нести за них ответственность, то есть вменяем, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Расследование завершено, решается вопрос о направлении уголовного дела в Омский областной суд.

Теперь убийце девушки и собственного нерожденного ребенка долгого срока в колонии избежать не удастся. Сразу после убийства его заключили в СИЗО, где он будет находиться до приговора.

Напомним, все произошло 12 июля. Васюкович в последний раз общался с возлюбленной в декабре прошлого года. После этого уехал в Москву, и связь они не поддерживали. Ни звонков, ни переписки мужчины с его жертвой не обнаружено. Так что его версия о том, что Ирина Вдовина (имя и фамилия изменены) шантажировала его и требовала, чтобы он платил алименты, оказалась несостоятельной.

Версия об убийстве из ревности тоже не нашла подтверждения. Васин точно знал, что ребенок его. Он был записан как отец малыша даже в медкарте Ирины. Других мужчин после расставания у нее не было.

Зверски убитая Ирина была на 9-м месяце беременности.

Мужчина почему-то решил, что с него будут требовать деньги на содержание ребенка и приготовил свой дьявольский план расправы.

Узнав, что Ирина беременна, он уехал работать в столицу, там устроился на хорошую работу. А спустя полгода вернулся в Омск к маме, уже явно планируя избавиться от бывшей девушки и собственного ребенка. Он без предупреждения нагрянул к ней в час ночи – незадолго до рейса обратно в Москву. Мужчина предусмотрительно «забыл» дома сотовый – чтобы его поездку нельзя было отследить по биллингу. Несмотря на свободные парковочные места прямо возле дома Ирины, он оставил машину за несколько дворов от него. При этом с собой он прихватил сменную одежду, в которую переоделся после убийства, и канистру с бензином.

Попав в квартиру Вдовиной, он забил ее насмерть металлической трубой, потом облил тело бензином и устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Благодаря случайно вышедшему во двор соседу удалось избежать еще большей трагедии. Пожар на первом этаже многоэтажки по улице 28-й Северной вовремя заметили и вызвали сотрудников МЧС. Огонь смогли быстро потушить.

Уже подсчитан материальный ущерб, причиненный квартире Ирины Вдовиной. Он составил 378 тысяч рублей. Только ни эта, ни гораздо большая компенсация не вернет матери погибшей ее единственную дочь и нерожденного внука. Пожилая женщина до сих пор находится в крайне тяжелом психологическом состоянии.

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