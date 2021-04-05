«Постараюсь возместить все потерпевшим»: Омич, жестоко убивший беременную от него подругу, попросил о снисхождении

Подсудимый обратился к семье погибшей. Фото: Анна МИКУЛА

Подробности обнаружения на пожаре в новостройке трупа молодой женщины прошлым летом потрясли омичей. Оказалось, что она была беременна, а умерла еще до начала пожара. 32-летнюю Марину жестоко убил отец ее будущего ребенка.

При этом мужчина прекрасно знал, что одновременно расправляется и с собственным нерожденным ребенком. Последний как раз и стал причиной случившегося. Дмитрий и Марина какое-то время встречались, потом расстались. Васюкович уехал работать в Москву, потом в разговоре с бывшей девушкой узнал, что она беременна и намерена родить.

Мужчина испугался, что Марина начнет требовать от него алименты и придумал «решить» проблему таким средневековым способом.

Поняв, что тянуть больше нельзя, так как Марина уже находится на девятом месяце беременности, он приехал в Омск – якобы навестить мать. Поздно вечером поехал к бывшей девушке. Все спланировал заранее. Даже машину припарковал в соседнем дворе, чтобы ее никто не опознал. Телефон «забыл» дома, чтобы его местонахождение нельзя было определить потом по биллингу. С собой прихватил сменную одежду и канистру с бензином. По ним и определили причастность Васюковича к расправе.

Марина запустила его, даже не подозревая, что встреча с любимым станет для нее последней в жизни. Васюкович затеял ссору, схватил металлическую трубу и забил беременную подругу насмерть. По следам, которые потом обнаружили в квартире, установили, что женщина пыталась убежать из кухни в коридор и до последнего боролась, спасая жизнь своего будущего ребенка.

Поняв, что избитая омичка не дышит и не подает признаков жизни, Дмитрий начал заметать следы. Облил труп бензином, поджег и отправился домой. У него уже были билеты на самолет в Москву, куда он и вылетел через несколько часов.

Вся эта чудовищная история закончилась бы еще страшнее, если бы не случай. Один из жильцов отправился выносить мусор ночью и заметил, задымление в квартире на первом этаже. Только благодаря этому удалось вовремя вызвать пожарных и избежать еще больших жертв. Спавшие и ни о чем не подозревающие люди с верхних этажей могли быть просто отрезаны от выхода на улицу.

Васюкович старался прятать лицо под капюшоном и отворачивался от камер. Фото: Анна МИКУЛА

Рассмотрение уголовного дела Васюковича уже близится к завершению. Сегодня, 5 апреля, ему предоставили последнее слово перед приговором.

Напомним, потерпевшей по делу признана мама погибшей Марины. Женщина до сих пор находится в очень тяжелом психологическом состоянии. Она не смогла найти в себе силы прийти на заседание. А вот убийца ее единственной дочери и нерожденного внука уверен: он сможет компенсировать «ущерб».

Дмитрий Васюкович был спокоен и красноречив, делал мхатовские паузы и обращался исключительно к судье. А вот от направленных на него камер отворачивался, стараясь спрятать лицо под капюшоном. Мать убийцы, которая все это время защищала его, на суд не пришла.

- Хочу выразить глубочайшее сожаление потерпевшей стороне, – сказал подсудимый. – События того дня навсегда останутся в моей памяти, я всю жизнь буду помнить об этом. Я глубоко сожалею, что не смог совладать с собой в стрессовой ситуации и допустил такое. Если бы я мог, то все отдал бы, чтобы этого не произошло. Всеми возможными способами постараюсь возместить ущерб, который понесла потерпевшая сторона. Я хочу, чтобы все поняли, что я сожалею и искренне раскаиваюсь в том, что произошло. Хочу попросить у суда снисхождения и принять во внимание мое сильное эмоциональное напряжение. Я не понимал последствий своих действий и не хотел смерти дорогого нам человека.

Гособвинение предлагает приговорить Васюковича к лишению свободы на 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Родственники погибшей Марины требуют с убийцы возмещение моральной компенсации 2,5 млн рублей. Но окончательную сумму назначит суд. Приговор Дмитрию Васюковичу вынесут завтра, 6 апреля.

ОФИЦИАЛЬНО

Представитель прокуратуры Евгений ЗЕМЛЯНИЦЫН:

- В качестве смягчающих обстоятельств стороны обвинения предлагают учесть явку с повинной, а также состояние здоровья близких Дмитрия Васюковича, в том числе его матери. Что касается отягчающих обстоятельств, то предлагаю учесть совершение преступления с целью скрыть другое преступление. Как установлено в ходе предварительного следствия и в судебных заседаниях, поджог квартиры совершен Васюковичем именно с целью скрыть убийство бывшей сожительницы, которая была от него беременна. С учетом всех обстоятельств дела, наступивших последствий и личности виновного стороной обвинения предложено по совокупности преступления назначить Васюковичу наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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