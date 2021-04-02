Омичам показали, как продвигается строительство новой «Арены Омск»

У «Арены Омск» уже появилось несколько этажей.

В Омске продолжат активное строительство новой «Арены Омск». После закрытия и сноса старого здания прошло уже почти два года, а на его месте уже можно увидеть то, что напоминает будущую арену. Новые кадры со стройки опубликовал «Авангард» в своем паблике.

Строители начали возводить этажи всего три месяца назад. Фото: скриншот с видео

Старое здание признали аварийным из-за трещин в фундаменте. После этого арену закрыли для посещений и провели экспертизу, после которой стало понятно, что здание буквально разваливается. Его судьбу долго обсуждали, но в конце-концов решили построить новое.

Полностью достроить здание обещают в 2022 году. Фото: скриншот с видео

Строители полностью закончили фундамент и начали возводить первые этажи в ноябре 2020 года. Прошло всего три месяца, а арена уже заметно подросла. Уже можно угадать места, в которых будут установлены трибуны. Согласно проекту, посмотреть матчи на «Арене Омск» смогут одновременно 12 тысяч зрителей. Пока строители только заканчивают возводить стены, но уже в апреле, если строительство будет идти согласно плану, там начнут монтировать трибуны. Их собирают здесь же, под Омском.

Так будет выглядеть готовая "Арена Омск" Фото: 2ГИС

Закончиться полностью строительство должно к 2023 году. Новую арену в форме шайбы омичи смогут оценить уже в следующем году. Само здание должно быть готово к концу лета 2022 года, еще год понадобится, чтобы закончить внутренние работы и завершить отделку здания.