«Арена простоит долго»: Новую «Арену Омск» строят с большим запасом прочности

Строители уже приступили к возведению первого этажа ледовой арены.

Хоккейную арену специально для "Авангарда" построили в Омске в 2007 году. Тогда для города и команды это стало настоящим событием, "Арена Омск" с фирменным ястребом на фасаде полюбилась омичам и даже успела стать одним из архитектурных символов города. Вот только век ее оказался недолго. Спустя 11 лет эксплуатации перед началом сезона 2018-2019 здание признали аварийным.

В фундаменте комиссия нашла трещины. Повреждения оказались настолько серьезными, что проводить там матчи запретили, а потом и вовсе закрыли для посещения. Хоккейной команде "Авангард" пришлось проводить домашние чемпионаты того года в других городах, а потом и вовсе переехать в подмосковную "Балашиху". Омичам же пришлось наблюдать за играми любимой команды по телевизору. Судьба арены долгое время оставалась под вопросом. Ходили слухи, что ее капитально отремонтируют, но в итоге было принято решение полностью снести здание, а на его месте построить новое.

На строительство новой хоккейной арены по проекту было нужно около 10 миллиардов рублей. Конечно, найти столько средств самостоятельно регион не смог, поэтому часть денег выделили из федерального бюджета, часть расходов взял на себя "Газпром". Новое здание должно вместить 12 тысяч зрителей и стать удобной площадкой для проведения не только хоккейных матчей, но и других массовых мероприятий.

Омичи переживали, выдержит ли новое здание серьезные нагрузки. Предыдущая арена износилась гораздо быстрее, чем планировали создатели и не смогла выдержать активного использования. Председатель совета директоров хоккейного клуба "Авангард" Александр Крылов заверил, что новое здание простоит долго.

- Объясню просто: свай в два раза больше, длиннее. Они могут выдержать нагрузку в два раза больше, чем запланировано при проектировании. И мы существенно облегчили вес металлоконструкций. Нет никаких сомнений, что этот проект будет стоять долго, - заверил представитель клуба на состоявшейся недавно пресс-конференции.

Новую "Арену Омск" планируют сдать в 2023 году. В основании по новому проекту 3 300 свай, что в два раза больше, чем было раньше. На стройплощадке уже начали возводить первый этаж и можно надеяться, что сроки сдачи объекта не сорвут. Они назначены на 2023 год. При благоприятном раскладе уже через два года "Авангард" сможет вернуться в Омск. И в том же году в новой арене власти Омска планируют провести молодежный чемпионат мира по хоккею.